Astrofotografia: aprenda a tirar boas fotos de estrelas com celular ou câmeras comuns

Astrofotografia é a arte de tirar fotos dos astros. No Ceará, temos muitos apaixonados por esta arte. Em 2019 fizemos uma exposição de astrofotografia em Sobral, só com registros de cearenses. Em geral, Astronomia é um hobby caro que exige bons equipamentos, contudo, é possível começar suas astrofotografias com um celular ou câmera fotográfica comum.

Uma opção muito importante que seu equipamento deve permitir configurar é o tempo de exposição. A maioria das câmeras fotográficas comuns possuem essa opção e alguns aparelhos celulares também. Caso seu smarthphone não tenha essa possibilidade por padrão, é possível baixar um aplicativo para isso, como o "câmera FV-5".

Como os objetos astronômicos geralmente possuem baixa intensidade luminosa, nós temos que captar sua luz por mais tempo, para isso, nós aumentamos o tempo de exposição. É uma opção muito divertida, podemos até, literalmente, tirar fotos no escuro e sair como se fosse de dia. A imagem fica mais interessante ainda se juntamos um grupo de amigos para aparecerem as estrelas ao fundo.

Em uma foto comum, as estrelas não sairiam. Foi o caso dos astronautas na Lua. Muitos me perguntam porque as estrelas não apareceram quando os astronautas da missão Apollo 11 tiraram fotos na Lua. Uma das respostas está aí: o tempo de exposição. O objetivo da missão não era fazer o registro das estrelas, e sim dos astronautas na Lua. Logo não usavam um tempo de exposição longo.A intensidade luminosa da superfície da Lua refletindo a luz do Sol também ofuscava o brilho das estrelas.

Voltando para a Terra, se você quiser fotografar as estrelas outra opção que deve ajustar é o foco para o infinito. Isso porque as estrelas estão muito longe, a mais de 4,4 anos-luz de distância (baseado na estrela mais próxima do Sol, a Alpha Centauri). Nessa época do ano, podemos fotografar a Via Láctea, o que não exige um telescópio, visto que seus braços se estendem de um horizonte ao outro.

Legenda: Constelação do Escorpião registrada com um smarthphone em Capistrano, no interior do Ceará Foto: Samyle Pinheiro/Clube de Astronomia do Colégio 7 de Setembro

Só não vemos por causa das poluições luminosas e do ar nos centros urbanos. Pratique na cidade mesmo porque é mais difícil, assim quando for para o interior vai conseguir fotos magníficas. Eu, particularmente, gosto da cidade de Apuiarés, terra dos meus pais, ou também de Quixadá, onde há hotéis que dispõem de telescópios para observação.

Às vezes, eu organizo expedições astronômicas para esses lugares, qualquer pessoa pode participar, mas fazer um curso de introdução à Astronomia ajuda. Eu vou ficando por aqui e na próxima postagem eu falarei sobre o uso de telescópios, darei dicas de como adquirir um.

Fiquem atentos!