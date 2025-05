Frosty lança Nupote Açaí com Leitinho e reforça aposta em leveza e sabor

Em busca de ampliar o leque de produtos e diversificar as opções para os clientes em todos os espaços, a Frosty anuncia o lançamento do sabor Açaí com Leitinho para a linha Nupote, voltada para itens com maior presença de fruta na composição.

A novidade chega às lojas de fábrica da Frosty a partir da próxima quinta-feira, 8 de maio, ampliando o portfólio da linha que prioriza bem-estar e leveza no dia a dia.

Com textura aveludada e sabor equilibrado, o novo sorbet une a intensidade do açaí à suavidade do leite, resultando em uma experiência única, pensada especialmente para quem busca uma opção energética e saborosa.

De acordo com Christian Borges, diretor de marketing da Frosty, o lançamento surgiu a partir da observação de um hábito recorrente nas principais açaiterias do país, em que muitos consumidores combinam açaí com creme de leitinho. A proposta foi traduzir essa preferência em um produto acessível e alinhado à identidade da marca.

“Esse lançamento reforça o compromisso da Frosty em inovar com sabores. O açaí com mescla de leitinho traz um apelo mais agradável para a linha, entregando uma combinação cremosa, popular e extremamente desejada”, afirma Christian Borges.

A linha Nupote foi criada com o objetivo de oferecer combinações saborosas e funcionais, ideais para momentos de prazer no cotidiano.

Expansão

Ainda em 2025, a Frosty vai inaugurar unidades nas cidades de Belém (PA) e Natal (RN). A empresa conta com mais de 100 lojas distribuídas em seis estados do Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Paraíba.

O portfólio de itens contempla mais de 200 produtos, como sorvetes, picolés, açaí, polpas de frutas, paletas e gelos para drinks.

Serviço

Instagra: @sorvetesfrosty

Portal: frosty.com.br