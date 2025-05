Incêndio atinge toneladas de parafina em fábrica de velas, em Fortaleza

Uma fábrica de velas, localizada no bairro Boa Vista, sofreu um grande incêndio na tarde desse domingo (4). A ocorrência foi recebida pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). De imediato, equipes de combate a incêndio foram até a rua Ferreira Lima.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que o incêndio havia se alastrado por todo o galpão da empresa, atingindo tanto a área de produção quanto a parte administrativa. Segundo o proprietário da empresa, os prejuízos incluem a destruição de máquinas, toneladas de parafina, estoques de insumos diversos, além de equipamentos administrativos e uma motocicleta.

A Enel foi acionada para o desligamento da rede elétrica, e a Defesa Civil de Fortaleza enviou equipe técnica ao local para avaliar a estrutura da edificação sinistrada e orientar moradores das imediações

O combate foi iniciado com linhas pressurizadas e contou com apoio logístico de cilindros de ar, equipamentos de proteção e líquido gerador de espuma (LGE). A ação visou impedir a propagação das chamas para edificações vizinhas, inclusive uma residência localizada ao lado da fábrica.

As causas do incêndio não foram identificadas no momento da ocorrência.

Grávida passa mal

Durante o incêndio, duas pessoas precisaram de atendimento médico por parte da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma gestante de 22 anos, com quadro de pressão alterada, e um homem de 29 anos, com sinais de hemorragia digestiva, foram atendidos. Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Itaperi.

Veja também Ceará Aposentada será indenizada em R$ 3 mil após barulho e fumaça de comércio vizinho em Fortaleza Ceará Etufor amplia itinerário de linha de ônibus entre bairros Conjunto Ceará e Parangaba

O sinistro foi considerado controlado por volta das 18h30, e o rescaldo estendeu-se até o início da noite. O local foi deixado sob responsabilidade dos gestores da empresa, com recomendação de nova vistoria da Defesa Civil para avaliação detalhada da estrutura.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias