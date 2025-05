Litoral de Fortaleza tem probabilidade de chuva fraca nesta terça-feira (6); veja previsão do tempo

A previsão do tempo para o Ceará nesta terça-feira (6) indica predomínio de estabilidade atmosférica na maior parte do Estado, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nas regiões centrais e sul, no entanto, o órgão prevê aumento de nebulosidade, em razão da atuação de um sistema frontal na altura do estado e de Sergipe.

No litoral cearense — incluindo o litoral Norte, litoral do Pecém e litoral de Fortaleza — e no Maciço de Baturité, há possibilidade de precipitações com intensidade fraca e passageira no início da manhã.

Já para a quarta-feira (7), o cenário muda com o aumento da nebulosidade no centro-norte do Estado. Segundo a Funceme, as chuvas devem ocorrer, principalmente, entre a madrugada e o período da manhã, sem descartar registros também à tarde. Na Capital, o céu pode variar de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuva isolada.

Ainda conforme a Funceme, as chuvas previstas estão associadas à combinação de fatores como áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste, a influência do sistema frontal e também efeitos locais, como brisa, relevo e a interação entre calor e umidade.

Altas temperaturas

Apesar das chuvas, as altas temperaturas devem continuar nas tardes dos próximos dias, marcadas por céu mais aberto, variando entre 34 °C e 36 °C em grande parte do Estado. Em municípios das regiões do Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, as máximas podem atingir os 38 °C.

