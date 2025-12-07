Diário do Nordeste
Cearense superdotado de 12 anos é convidado para 1º lançamento de foguete comercial no Brasil

A participação de João Pedro Araújo, o JP das Galáxias, como é conhecido, reconhece o interesse do aluno pela área espacial.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Legenda: Ele é o único estudante brasileiro convidado para o evento no qual ocorrerá o lançamento do foguete HANBIT-Nano.
Foto: Arquivo pessoal

O cearense João Pedro Araújo, conhecido como JP das Galáxias, adolescente superdotado de 12 anos que acumula conquistas acadêmicas desde a infância, participará neste mês de uma experiência inédita: acompanhará o primeiro lançamento de um foguete comercial realizado em território brasileiro, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão.

Ele é o único estudante brasileiro convidado para o evento no qual ocorrerá o lançamento do foguete HANBIT-Nano, desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace, que integra a missão SpaceWard. A iniciativa é considerada um dos marcos mais importantes do calendário aeroespacial brasileiro.

A operação está prevista a para ocorrer a partir do dia 17 de dezembro, na Base de Alcântara. A missão SpaceWard, que é coordenada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) da FAB, em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), tem como objetivo transportar cinco satélites e três experimentos, desenvolvidos por universidades e empresas brasileiras e internacionais. 

Para João Pedro, momentos como esse destacam "o poder da ciência de inspirar, transformar e abrir caminhos. Estar próximo de uma operação espacial real amplia minha compreensão sobre tecnologia, engenharia e colaboração internacional e me motiva a continuar compartilhando esse conhecimento de forma acessível e apaixonada". 

Ele deseja que outros jovens "vejam, através dessa oportunidade, que a ciência é um território possível, fascinante e cheio de oportunidades”.

A missão é um passo expressivo para o Brasil, já que demarca a entrada do país no mercado global de lançamentos espaciais, setor estratégico que une tecnologia de ponta, pesquisa científica e desenvolvimento econômico.

Convite para o evento

João Pedro Araújo, que é aluno do Colégio Farias Brito, em Fortaleza, foi convidado, segundo a instituição, para o lançamento do foguete devido à própria dedicação à área espacial. Ele é reconhecido internacionalmente como um dos 100 jovens prodígios do mundo pelo Global Child Prodigy Awards. 

O sonho de JP é cursar Engenharia Espacial no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Aos quatro anos, o cearense começou a se identificar com a Matemática e logo se identificou e aprendeu, sozinho, a realizar as quatro operações. 

“Ser convidado pela INNOSPACE para presenciar um marco dessa magnitude reforça o valor da divulgação científica e o impacto que ela pode gerar entre crianças e adolescentes”, afirma João Pedro.

 

