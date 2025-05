Cearense superdotado de 12 anos está entre as 100 crianças prodígio do mundo

De Caucaia para Londres. O cearense João Pedro Araújo, conhecido como JP das Galáxias, foi reconhecido como um dos 100 jovens prodígios do mundo. A lista é elaborada pelo Global Child Prodigy Awards (GCP Awards), que elege os jovens talentos comprometidos em expandir os limites da tecnologia, criar soluções inovadoras e “abrir caminho para um futuro mais brilhante”.

Aprovado no primeiro vestibular quando tinha apenas 10 anos, JP das Galáxias contou, em entrevista ao Diário do Nordeste, a emoção de quando recebeu a notícia. “Eu fiquei muito feliz porque o meu esforço foi reconhecido e porque consegui ajudar as pessoas a partir da ciência”, afirma.

O mesmo sentimento é compartilhado pela mãe, a policial militar Sarah Araújo. Ela fala que foi o menino quem ligou para contar a novidade. “Quando eu atendi ele já falou: ‘mãe, eu consegui’. Eu totalmente desorientada, meio dormindo, fiquei: ‘o que foi, João?’. Foi aí que fui me levantar, abri o e-mail e entendi o que ele tava falando. A partir daí, eu fiquei muito feliz”, conta.

João tem 12 anos e atualmente está no 8º ano do Ensino Fundamental. Natural de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, ele se mudou para a capital cearense com a família para se dedicar aos estudos. Segundo ele, a mãe Sarah foi a grande incentivadora de sua trajetória.

“Eu sou muito grato pela minha mãe, porque ela me botou na frente do gol no começo. Ela sempre me estimulou para eu começar a matemática e eu aprendi a gostar dessa matéria assim que descobri esse mundo. Foi instantâneo”, diz.

Foi com essa dedicação que ele passou duas vezes no vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), nos cursos de Matemática e Física, e foi aprovado em Administração na Universidade de Fortaleza (Unifor). Apesar das conquistas, o sonho de JP é cursar Engenharia Espacial no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

SUPERDOTAÇÃO

Sarah explica que percebeu o desenvolvimento diferente de João Pedro quando ele ainda era bebê. “Às vezes era muito precoce em algumas coisas e demorava a desenvolver outras”, explica. Sob o olhar atento da mãe, João começou a ler com três anos e passou a consumir diversos conteúdos.

“Eu digo que o João nunca brincou. Ele não sentava no chão para brincar com um carrinho, ele nunca brincou com um boneco, com uma coisa. O negócio dele sempre foi ler, acessar site, ver YouTube”, afirma Sarah.