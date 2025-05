Vestibular Uece: resultado da 1ª fase é divulgado; veja como consultar

O resultado da 1ª fase do vestibular 2025.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi divulgado na noite dessa segunda-feira (19).

A lista dos candidatos habilitados para a 2ª fase do vestibular, assim como os resultados individuais, podem ser consultados no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), divisão da instituição responsável pelo certame.

As provas da 2ª fase do processo seletivo acontecem na próxima semana, nos dias 25 e 26 de maio. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 18 de julho.

O vestibular

O Vestibular 2025.2 da Uece oferta 2.258 vagas em cursos de graduação e licenciatura. Do total, 1.224 vagas são para os campi de Fortaleza e outras 1.034 para as unidades da Uece no interior do Estado nos seguintes municípios:

Aracati

Canindé

Crateús

Itapipoca

Iguatu

Limoeiro do Norte

Mombaça

Quixadá

Quixeramobim

Tauá

Provas

A primeira etapa consistiu em provas de Conhecimentos Gerais em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos. A depender do escolhido no ato da inscrição, o candidato teve questões de Espanhol, Francês ou Inglês.

Quem avança à segunda fase fará uma redação e provas sobre três conteúdos específicos, conforme o curso escolhido.

