Sistema Verdes Mares realiza Missa de Ação de Graças e entrega de presentes de Natal
Celebração acontece nesta quarta (17), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz.
O Sistema Verdes Mares (SVM), empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ), promove nesta quarta-feira (17) uma celebração especial de preparação para o Natal de Jesus, como parte da programação da 7ª edição do tradicional Natal Alegria na Praça.
A missa será realizada a partir das 17h, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, com acesso gratuito ao público.
Marcada pela fé e pelo clima de união que simbolizam o período natalino, a celebração convida a comunidade a um momento de reflexão, gratidão e esperança.
Já integrante do calendário de dezembro do Sistema Verdes Mares, o encontro reúne colaboradores, famílias e moradores da região, fortalecendo os laços comunitários e exaltando o verdadeiro sentido do Natal.
A programação inclui a Missa de Ação de Graças, além da presença do Papai Noel, que fará a entrega de presentes às crianças selecionadas na ação “Meu Pedido de Natal”.
Serviço
Missa de Preparação para o Natal de Jesus
Local: Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz
Data: 17 de dezembro (quarta-feira)
Horário: 17h