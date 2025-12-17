Sistema Verdes Mares realiza Missa de Ação de Graças e entrega de presentes de Natal

O Sistema Verdes Mares (SVM), empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ), promove nesta quarta-feira (17) uma celebração especial de preparação para o Natal de Jesus, como parte da programação da 7ª edição do tradicional Natal Alegria na Praça.

A missa será realizada a partir das 17h, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, com acesso gratuito ao público.

Marcada pela fé e pelo clima de união que simbolizam o período natalino, a celebração convida a comunidade a um momento de reflexão, gratidão e esperança.

Já integrante do calendário de dezembro do Sistema Verdes Mares, o encontro reúne colaboradores, famílias e moradores da região, fortalecendo os laços comunitários e exaltando o verdadeiro sentido do Natal.

A programação inclui a Missa de Ação de Graças, além da presença do Papai Noel, que fará a entrega de presentes às crianças selecionadas na ação “Meu Pedido de Natal”.

Serviço

Missa de Preparação para o Natal de Jesus

Local: Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz

Data: 17 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 17h