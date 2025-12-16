Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano

A rede reúne moda feminina, masculina e infantil com entrega rápida e parcelamento facilitado para as festas de fim de ano

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano.
Legenda: Ponto da Moda apresenta sua coleção especial de fim de ano.
Foto: Ponto da Moda Portal / Divulgação

Com a chegada do Natal e do Réveillon, cresce a busca por peças que traduzam as principais tendências da temporada sem abrir mão de conforto, estilo e bom custo-benefício. Para atender essa demanda, a rede de lojas Ponto da Moda apresenta sua coleção especial de fim de ano com opções de moda feminina, masculina e infantil, reunindo looks para confraternizações, ceias, viagens e celebrações em família.

A nova linha destaca itens alinhados às preferências do mercado. “Neste ano, temos algumas tendências de moda que vão dos mais clássicos aos mais modernos, dentre eles: vermelho, sendo a cor clássica e atemporal mais indicada, considerada uma grande tendência da temporada. Texturas, como o cuidado do feito à mão, que está presente em peças de crochê, rendas, tricôs leves. Acetinados, para quem busca charme e glamour para as confraternizações de fim de ano”, ressalta Pedro Henrique, comprador da sessão feminina.

“O Ponto da Moda é conhecido por ofertar para os clientes preço justo, tendo como base uma consultoria especializada para cada cliente, um mix de produto variado, além das facilidades de compra, oferecendo venda online e formas de parcelamento, tornando a compra mais fácil e adaptada ao orçamento do cliente”, complementa.

Entre os benefícios oferecidos ao consumidor, estão o parcelamento em até 12x por meio do Ponto Card e a entrega em até 48 horas para compras realizadas pelo WhatsApp da marca. Nesse período de fim de ano, as lojas de Fortaleza, Região Metropolitana e interior também funcionarão em horário especial, com abertura aos domingos e ampliação do atendimento nas unidades instaladas em shoppings.

Serviço

Ponto da Moda

Site: www.lojaspontodamoda.com.br
Instagram: @lojaspontodamoda
WhatsApp: (85) 99617-1019

Confira os endereços e horários de funcionamento:

LOJA MATRIZ

Rua Guilherme Rocha, 203 / 213 - Centro, Fortaleza–CE
Seg a Sex - 8h às 18h / Sáb - 8h às 17h / Dom - fechado

PACAJUS

Pedro Philomeno, Gomes, 356 - Centro, Pacajus–CE
Seg a Sáb - 8h às 20h / Dom - 8h às 14h

SHOPPING CASCAVEL

Rua Francisco Galdino de Souza, 2319, Cascavel
Seg a Sáb - 8h às 20h / Dom - 8h às 17h

CENTRO DE FORTALEZA (Filial)

Rua Solon Pinheiro, 24 - Centro, Fortaleza–CE
Seg a Sex - 8h às 18h / Sáb - 8h às 17h / Dom - fechado

JUAZEIRO DO NORTE

Rua São Luis, 21 – Centro
Seg a Sex - 8h às 18h / Sáb - 8h às 16h / Dom - fechado

MARACANAÚ

Rua 16, 331 – Jereissati I, Maracanaú–CE
Seg a Sáb - 9h às 21h / Dom - 9h às 14h

SOBRAL

Rua Joaquim Ribeiro, 663 anexo 667 - Centro
Seg a Sex - 8h às 18h30 / Sáb - 8h às 15h / Dom - fechado

CAUCAIA

Av. Edson da Mota Correa, 720 - Centro, Caucaia–CE
Seg a Sáb - 8h às 18h / Dom - fechado

SHOPPING EUSÉBIO

Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Loja 10
Dom a Dom - 9h às 21h

BUENA VISTA SHOPPING MESSEJANA

Av. Frei Cirilo, 3270 - Cajazeiras
Seg a Sáb - 9h às 21h / Dom - 9h às 18h

SHOPPING RIOMAR KENNEDY

Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy - Fortaleza–CE
Seg a Sáb - 10h às 22h / Dom - 13h às 21h

NORTH SHOPPING JÓQUEI

Av. Lineu Machado, 419 - Piso 1 - Bonsucesso, Fortaleza–CE
Seg a Sáb - 10h às 22h / Dom - 13h às 21h

JOSÉ WALTER

Av. João de Araújo Lima, 280 - Mondubim, Fortaleza–CE
Seg a Sáb - 9h às 21h / Dom - 9h às 18h

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano.
Ceará

Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano

A rede reúne moda feminina, masculina e infantil com entrega rápida e parcelamento facilitado para as festas de fim de ano

Agência de Conteúdo DN
Há 11 minutos
Entrada do Rede CUCA José Walter com jovem caminhando em direção ao portão.
Ceará

Cuca José Walter oferece acesso à cultura, esporte e formação em Fortaleza

O equipamento organiza a rotina de jovens e amplia oportunidades

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Vencedores do prêmio da UFC.
Ceará

Sistema Verdes Mares é o grande vencedor do Prêmio UFC de Jornalismo

Diário do Nordeste, Verdinha FM 92.5, TV Verdes Mares e g1 Ceará foram premiados.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem
Ceará

Porteiro de escola no Ceará ganha moto de pais de alunos; veja o vídeo da homenagem

Antônio Pereira da Silva, mais conhecido como Toin, trabalha há 27 anos na escola e é um dos funcionários mais querido da escola

Paulo Roberto Maciel*
15 de Dezembro de 2025
Profissional da saúde segura dois tubos de sangue com uma mão com luva. Ao lado, um bolso tem bordada a frase vacina dengue butantan.
Ceará

Nova vacina da dengue terá aplicação em massa ‘acelerada’ em cidade do CE; veja qual

Apenas duas cidades brasileiras terão a vacinação do público geral “acelerada” para barrar a arbovirose.

Theyse Viana
15 de Dezembro de 2025
Fachada do Prédio Juraci Vieira de Magalhães do IJF2, em Fortaleza, Ceará, com arquitetura moderna, logos institucionais e uma ambulância estacionada na frente.
Ceará

Elmano garante subsídio de R$ 70 milhões ao IJF e tratamento do câncer no interior

Aporte do Estado se soma a investimentos municipais e federais.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Hospital Geral Dr Cesar Cals de portas fechadas após incêndio.
Ceará

Um mês após incêndio, Elmano garante retorno das atividades do Hospital César Cals após reforma

Unidade hospitalar está fechada por tempo indeterminada desde novembro.

Clarice Nascimento
15 de Dezembro de 2025
Ceará

Governo paga R$ 56 mil, e fósseis de 100 milhões de anos do CE retornam da Alemanha neste mês

Peixes, lagarto e tronco de árvore ajudam a contar parte da história e serão estudados no Cariri.

Nicolas Paulino
15 de Dezembro de 2025
Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos
Ceará

Cratera se abre em avenida de Fortaleza neste domingo (14); Cagece faz reparos

Trecho da Avenida Leste-Oeste está interditado após erosão.

Redação
14 de Dezembro de 2025
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Ceará

Família de cearense que mora em Portugal está sem contato com ela há mais de uma semana

A mulher saiu da acomodação onde mora para ver uma amiga.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Obras paradas na usina de dessalinização da água do mar na Praia do Futuro.
Ceará

Governo Federal cede terreno na Praia do Futuro para usina de dessalinização da Cagece

A área tem quase 90 mil metros quadrados e valor estimado em R$ 31 milhões.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Trânsito intenso na BR-222 ao anoitecer.
Ceará

Atropelamentos em rodovias do CE ocorrem mais no fim da tarde ou à noite, diz pesquisa

Ao todo, entre 2018 e 2024 ocorreram mais de 10,2 mil sinistros, com vítimas feridas em 72% deles.

Gabriela Custódio
14 de Dezembro de 2025
Idoso deitado em uma cama é cumprimentado por uma mulher vestida de janelo. Do outro lado estão dois homens de paletó.
Ceará

Idosos que 'moravam' em hospitais por não terem para onde ir serão transferidos para abrigos no CE

Reportagem do Diário do Nordeste mostrou que cerca de 50 idosos "moravam" em hospitais em Fortaleza.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ceará

Matrículas das escolas da rede estadual em Fortaleza iniciam nesta segunda (15) com novo aplicativo

As escolas também vão oferecer aparelhos e suporte às pessoas que necessitem para realizar procedimento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Acidente de trânsito à noite com equipe de resgate e ambulância no local, envolvendo veículos na estrada, com várias pessoas ao redor.
Ceará

Quatro pessoas da mesma família morrem em colisão no Interior do Ceará

A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (12), na CE-138, em Morada Nova.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra praça principal da cidade de Guaramiranga, no Ceará, área aberta com árvores e mobiliário urbano.
Ceará

Ambulantes de Guaramiranga dizem estar há 3 meses esperando alvará da Prefeitura

Trabalhadores afirmam que pediram autorização para trabalhar em setembro, mas não tiveram resposta.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Camilo Santana e Elmano de Freitas inauguram escola de tempo integral no Eusébio.
Ceará

Camilo Santana e Elmano de Freitas inauguram escola de tempo integral no Eusébio

Evento foi realizado na tarde desta sexta-feira (12).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Vista do campus da UFC em Quixadá, com jardins, passarelas e os monólitos de pedra ao fundo em dia ensolarado.
Ceará

UFC vai ofertar cursos de Inteligência Artificial e Teatro no Sisu 2026

Instituição federal irá ofertar mais de 6 mil vagas no processo seletivo.

Clarice Nascimento
12 de Dezembro de 2025
Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias.
Ceará

Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias

Aumento de viagens eleva situações de risco e demanda direção mais consciente

Agência de Conteúdo DN
12 de Dezembro de 2025
Imagem comparativa de uma calçada e uma pista de trânsito em construção na cidade, destacando melhorias na infraestrutura urbana para maior segurança e mobilidade urbana.
Ceará

Quase 500 árvores em avenida de Fortaleza são derrubadas para obras do VLT; veja imagens

Projeto prevê a construção de duas novas estações que ligarão o Aeroporto de Fortaleza e o Castelão em até seis minutos.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Dezembro de 2025