Ponto da Moda apresenta tendências para looks de fim de ano.

Com a chegada do Natal e do Réveillon, cresce a busca por peças que traduzam as principais tendências da temporada sem abrir mão de conforto, estilo e bom custo-benefício. Para atender essa demanda, a rede de lojas Ponto da Moda apresenta sua coleção especial de fim de ano com opções de moda feminina, masculina e infantil, reunindo looks para confraternizações, ceias, viagens e celebrações em família.

A nova linha destaca itens alinhados às preferências do mercado. “Neste ano, temos algumas tendências de moda que vão dos mais clássicos aos mais modernos, dentre eles: vermelho, sendo a cor clássica e atemporal mais indicada, considerada uma grande tendência da temporada. Texturas, como o cuidado do feito à mão, que está presente em peças de crochê, rendas, tricôs leves. Acetinados, para quem busca charme e glamour para as confraternizações de fim de ano”, ressalta Pedro Henrique, comprador da sessão feminina.

“O Ponto da Moda é conhecido por ofertar para os clientes preço justo, tendo como base uma consultoria especializada para cada cliente, um mix de produto variado, além das facilidades de compra, oferecendo venda online e formas de parcelamento, tornando a compra mais fácil e adaptada ao orçamento do cliente”, complementa.

Entre os benefícios oferecidos ao consumidor, estão o parcelamento em até 12x por meio do Ponto Card e a entrega em até 48 horas para compras realizadas pelo WhatsApp da marca. Nesse período de fim de ano, as lojas de Fortaleza, Região Metropolitana e interior também funcionarão em horário especial, com abertura aos domingos e ampliação do atendimento nas unidades instaladas em shoppings.

Serviço

Confira os endereços e horários de funcionamento:

LOJA MATRIZ

Rua Guilherme Rocha, 203 / 213 - Centro, Fortaleza–CE

Seg a Sex - 8h às 18h / Sáb - 8h às 17h / Dom - fechado

PACAJUS

Pedro Philomeno, Gomes, 356 - Centro, Pacajus–CE

Seg a Sáb - 8h às 20h / Dom - 8h às 14h

SHOPPING CASCAVEL

Rua Francisco Galdino de Souza, 2319, Cascavel

Seg a Sáb - 8h às 20h / Dom - 8h às 17h

CENTRO DE FORTALEZA (Filial)

Rua Solon Pinheiro, 24 - Centro, Fortaleza–CE

Seg a Sex - 8h às 18h / Sáb - 8h às 17h / Dom - fechado

JUAZEIRO DO NORTE

Rua São Luis, 21 – Centro

Seg a Sex - 8h às 18h / Sáb - 8h às 16h / Dom - fechado

MARACANAÚ

Rua 16, 331 – Jereissati I, Maracanaú–CE

Seg a Sáb - 9h às 21h / Dom - 9h às 14h

SOBRAL

Rua Joaquim Ribeiro, 663 anexo 667 - Centro

Seg a Sex - 8h às 18h30 / Sáb - 8h às 15h / Dom - fechado

CAUCAIA

Av. Edson da Mota Correa, 720 - Centro, Caucaia–CE

Seg a Sáb - 8h às 18h / Dom - fechado

SHOPPING EUSÉBIO

Av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Loja 10

Dom a Dom - 9h às 21h

BUENA VISTA SHOPPING MESSEJANA

Av. Frei Cirilo, 3270 - Cajazeiras

Seg a Sáb - 9h às 21h / Dom - 9h às 18h

SHOPPING RIOMAR KENNEDY

Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy - Fortaleza–CE

Seg a Sáb - 10h às 22h / Dom - 13h às 21h

NORTH SHOPPING JÓQUEI

Av. Lineu Machado, 419 - Piso 1 - Bonsucesso, Fortaleza–CE

Seg a Sáb - 10h às 22h / Dom - 13h às 21h

JOSÉ WALTER

Av. João de Araújo Lima, 280 - Mondubim, Fortaleza–CE

Seg a Sáb - 9h às 21h / Dom - 9h às 18h