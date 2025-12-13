Diário do Nordeste
Quatro pessoas da mesma família morrem em colisão no Interior do Ceará

A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (12), na CE-138, em Morada Nova.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Acidente de trânsito à noite com equipe de resgate e ambulância no local, envolvendo veículos na estrada, com várias pessoas ao redor.
Legenda: Unidades do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e prestaram apoio
Foto: Reprodução.

Quatro pessoas da mesma família morreram em uma colisão na CE-138, em Morada Nova, no Interior do Ceará, na noite dessa sexta-feira (12).

Segundo informações preliminares, o carro da família se chocou com outros dois veículos na estrada, dentre eles uma carreta.

Outras duas pessoas também ficaram feridas, mas sobreviveram. Elas foram levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Morada Nova, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde delas ainda é desconhecido.

As vítimas eram moradoras a localidade de Jurema dos Vieiras, em Ocara. Uma delas foi identificada como Francisco Jerles de Lima Pereira, servidor da Câmara dos Vereadores do município.

Na noite de sexta-feira, o órgão publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Neste momento de extrema tristeza, a Câmara Municipal lamenta profundamente a perda e presta sinceras condolências também pelo falecimento dos familiares que o acompanhavam no veículo", diz a postagem.

A companheira de Francisco Jerles, Eliete Alves da Silva, foi uma das ocupantes do veículo e também faleceu. Até o momento, as identidades das outras vítimas ainda não foram divulgadas oficialmente.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Corpo de Bombeiros Miltiar do Ceará (CBMCE) para mais informações e aguarda retorno.

Prefeita de Morada Nova lamenta o ocorrido

Pelas redes sociais, a prefeita de Morada Nova, Naiara Castro (PSB), se manifestou sobre o ocorrido. "Recebi com profunda tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na CE-138, aqui em Morada Nova, que tirou a vida de quatro pessoas e deixou outras duas feridas", iniciou.

"Neste momento de dor e consternação, me solidarizo com a família e amigos das vítimas, pedindo a Deus que conforte os corações de todos que sofreram com essa perda tão dolorosa", complementou.

A gestora também afirmou que coloca a prefeitura de Morada Nova "à disposição para prestar todo apoio necessário".

Imagem de uma publicação de Najara Astrocc referente a um acidente na CE-138, Morada Nova, com mensagem de solidariedade às vítimas e informações sobre apoio às famílias.
Legenda: Nota de pesar publicada pela prefeita de Morada Nova nas redes sociais
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

