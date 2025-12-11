Diário do Nordeste
Praça da Cidade 2000 movimenta rotina de moradores com lazer e gastronomia

Área reúne caminhadas, atividades, convivência e comércio que atrai visitantes

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
(Atualizado às 06:46)
Ceará
Praça da Cidade 2000 movimenta rotina de moradores com lazer e gastronomia.
Legenda: O local é um dos pontos mais tradicionais ao ar livre de Fortaleza
Foto: Camila Lima

A Praça da Cidade 2000 é um dos espaços públicos mais representativos de Fortaleza e está diretamente ligada ao processo de formação do bairro que lhe dá nome. Implantada na década de 1970 como parte de um conjunto habitacional planejado e financiado pelo então Banco Nacional de Habitação (BNH), a área foi estruturada em antigas terras do Sítio Cocó.

O projeto urbanístico organizou o bairro em 46 quadras, cada uma com duas alamedas batizadas com nomes de flores, consolidando um padrão de ocupação ordenado para a época. Ao longo das décadas, a praça central se firmou como referência urbana e espaço de convivência da comunidade, assumindo papel estratégico na dinâmica social, cultural e de circulação do bairro.

“A Praça da Cidade 2000 se destaca, principalmente, pelas pessoas que ocupam e dão vida ao espaço diariamente. O polo gastronômico que caracteriza a praça hoje é resultado da presença contínua de comerciantes e empreendedores que atuam no entorno e transformaram o local em um dos pontos mais tradicionais de alimentação ao ar livre de Fortaleza”, destaca Kátia Rodrigues, titular da Secretaria Regional 7.

Ao longo do dia, a praça oferece um ambiente utilizado por moradores para caminhadas, atividades físicas leves, descanso nas áreas sombreadas e momentos de convivência familiar. “Na vida cotidiana dos moradores, a Praça da Cidade 2000 se tornou muito mais que um ponto de encontro: ela virou parte da identidade do bairro”, ressalta.

À noite, permissionários e comerciantes instalados nos arredores movimentam o local com trailers, barracas, e serviços de alimentação que atraem moradores do bairro e visitantes de todas as regiões da cidade. Além da atividade econômica, a praça também funciona como espaço para apresentações culturais pontuais, pequenos eventos comunitários e ações promovidas por iniciativas locais.

A segurança no espaço também contribui para a permanência da população no espaço. “Existe a presença da Delegacia da Cidade 2000, localizada ao lado da praça, o que garante monitoramento constante da área e reforça a atuação dos agentes públicos no entorno. Além disso, fatores como a boa iluminação pública, o que favorece a circulação noturna e amplia a visibilidade das áreas de convivência”, destaca Kátia.

