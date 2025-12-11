Feira Mulher em Foco promove empreendedorismo feminino em três bairros de Fortaleza

O Projeto Elas, iniciativa que integra as ações desenvolvidas pelo Sistema Verdes Mares para o fortalecimento da luta das mulheres por direitos, preservação da vida e ampliação da autonomia, preenche o mês de dezembro com três edições da Feira Mulher em Foco, ação com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza. Criado há cinco anos, o projeto reúne eventos, conteúdos e mobilizações que oferecem espaço de visibilidade e oportunidades para mulheres de diferentes áreas.

O calendário começa no Polo de Lazer do Conjunto Ceará, onde a programação será realizada no dia 13 de dezembro, sábado, das 17h às 21h. “Estamos falando de um espaço que é acolhedor e que oferece uma infraestrutura pensada para receber eventos, como a nossa Feira, em um dos bairros mais populosos da cidade”, destaca Rayana Gadêlha, Coordenadora de Projetos do Sistema Verdes Mares.

A segunda ação ocorre no Polo de Lazer da Sargento Hermínio no dia 18 de dezembro, quinta-feira, também das 17h às 21h. Já a programação final acontece no Parque Adahil Barreto, no dia 21 de dezembro, domingo, das 8h às 12h.

A Feira Mulher em Foco reúne empreendedoras individuais e de pequenos negócios dos segmentos de moda, artesanato, decoração, beleza e gastronomia. “Nosso objetivo é dar visibilidade e possibilitar geração de renda para as mulheres envolvidas em cada edição, fortalecendo suas iniciativas e, consequentemente, possibilitando autonomia financeira, o que contribui para que cada uma consiga avançar num caminho de independência e crescimento”, ressalta.

As expositoras contam com estandes gratuitos organizados em áreas amplas, iluminadas e sinalizadas. A feira também oferece espaços de convivência, pontos de apoio e palco para apresentações artísticas conduzidas por mulheres.

Confira as datas:

13/12 (sábado)

Local: Polo de Lazer do Conjunto Ceará

Horário: de 17h às 21h

18/12 (quinta)

Local: Polo de Lazer da Sargento Hermínio

Horário: de 17h às 21h

21/12 (domingo)

Local: Parque Adahil Barreto

Horário: de 08h às 12h