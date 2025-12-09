Diário do Nordeste
Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu

O fenômeno não tem relação com a chuva de meteoros Gemínidas, que deve acontecer entre os dias 13 e 14 de dezembro.

Um meteoro gerado por uma rocha espacial ou, como é chamado pelos especialistas, um meteoro natural, foi avistado em algumas localidades do Ceará na noite dessa segunda-feira (8). A passagem, além de aflição, gerou encanto entre os moradores que viram o momento. O associado da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), Lauriston Trindade, diz que o ocorrido não estava previsto para acontecer. Ele conta que o astro muito provavelmente seria um pequeno asteroide, com cerca de 1 metro de diâmetro, chegando a atingir 50 km por segundo. A Bramon ainda está calculando a rota do meteoro, que possivelmente caiu em direção ao Piauí.

montagem de fotos mostra festa na Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento ultrapassou a capacidade máxima de lotação.
Ceará

Lotação em rave na Ponte dos Ingleses viola norma, e evento é encerrado pela Prefeitura

Festa de música eletrônica teve intervenção da Regional 12 e precisou ser encerrada duas horas antes do previsto.

Raísa Azevedo
Há 2 horas
Jovem mulher negra com cabelo crespo caminhando em um corredor movimentado de campus universitário, com outros estudantes e murais de aviso.
Ceará

Conheça o pacto de combate ao racismo que a SSPDS assinou com a Secretaria da Igualdade Racial no CE

Pacto inclui formação continuada de agentes da segurança pública sobre igualdade e antirracismo.

Theyse Viana
09 de Dezembro de 2025
Ceará

De quadrilhódromo a museu: o que a Prefeitura cogita fazer na antiga Escola Jesus Maria e José

A Secretaria da Cultura de Fortaleza tem apresentando, em reuniões internas, as ideias de uso do bem que é centenário e tombado.

Thatiany Nascimento
09 de Dezembro de 2025
Mão de uma pessoa fechando uma torneira de cozinha cromada, da qual cai uma gota d'água, sobre uma pia de inox e bancada de granito.
Ceará

Em meio a críticas sobre Data Center no CE, gestor da Cogerh garante que uso d’água não é ‘expressivo’

Equipamento previsto para a Região Metropolitana de Fortaleza é alvo de questionamentos sobre consumo hídrico.

Nicolas Paulino
09 de Dezembro de 2025
Idosas.
Ceará

SVM vence três categorias do Prêmio Sistema Fecomércio Ceará de Jornalismo

Premio foi dividido nas modalidades Interior e Capital.

Bergson Araujo Costa
08 de Dezembro de 2025
Secretária municipal de Saúde, Riane Azevedo.
Ceará

Enfermeira diz ter sido agredida por secretária da Saúde de Fortaleza; gestora nega

A pasta afirma que não houve agressão.

Bergson Araujo Costa
08 de Dezembro de 2025
Com fama de 'mal assombrado', Casarão da Guaiúba ganha decoração natalina e recebe visitas
Ceará

Com fama de 'mal assombrado', Casarão da Guaiúba ganha decoração natalina e recebe visitas

Imóvel é um patrimônio do final do século XIX e esteve abandonado e em ruínas por vários anos.

Clarice Nascimento
08 de Dezembro de 2025
Fortaleza inicia vacinação contra bronquiolite e pneumonia; veja público-alvo
Ceará

Fortaleza inicia vacinação contra bronquiolite e pneumonia; veja público-alvo

Mais de 7 mil doses estão disponíveis em todos os 134 postos de saúde da Capital. A vacina é totalmente gratuita.

Paulo Roberto Maciel* e Nicolas Paulino
08 de Dezembro de 2025
Vista panorâmica de uma pequena capela branca em uma praia arenosa, com o mar e o céu nublado ao fundo, e um grupo de pessoas reunidas ao redor.
Ceará

População constrói santuário em praia do CE para agradecer ‘milagres’ de mulher morta em 1980

Embora não haja reconhecimento oficial da Igreja, Maria Adélia é celebrada por moradores do litoral.

Maria Clarice Sousa*
08 de Dezembro de 2025
Ceará

Com risco de desabar, Casa de Rachel de Queiroz em Fortaleza segue interditada há mais de 1 ano

O imóvel, localizado no bairro Henrique Jorge, é tombado desde 2009 pela Prefeitura.

Thatiany Nascimento
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra diversas motos elétricas enfileiradas na porta de uma loja no Centro de Fortaleza. Na frente, pessoas olham os produtos.
Ceará

Quais as regras para ‘motinhas da Shopee’ que dominam lojas do Centro de Fortaleza

Veículos elétricos se tornam opções ao transporte coletivo, mas desafiam segurança viária.

Theyse Viana
08 de Dezembro de 2025
Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede
Ceará

Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede

Operadora conta com a Rede OTO e oferece atendimento especializado para beneficiários 44+

Agência de Conteúdo DN
08 de Dezembro de 2025
Ceará

Interdição no Frotinha da Messejana gera embate entre secretária e enfermeira do Coren; veja vídeo

Na ação de fiscalização do Conselho de Enfermagem, os serviços desses profissionais foram suspensos parcialmente.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Um grupo de mulheres diversas, sorridentes e enérgicas, marchando em uma rua urbana, algumas tocando tambores e segurando cartazes de protesto.
Ceará

Fortaleza e diversas capitais reúnem manifestantes em protestos contra feminicídios

Os atos pedem o fim do assassinato de mulheres e relembram os muitos casos registrados no País.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Ceará

Cearense superdotado de 12 anos é convidado para 1º lançamento de foguete comercial no Brasil

A participação de João Pedro Araújo, o JP das Galáxias, como é conhecido, reconhece o interesse do aluno pela área espacial.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando fragmentos de microplásticos em uma mão, com fundo desfocado ao ar livre.
Ceará

Praias de Fortaleza, Jeri e Amontada estão entre as mais afetadas por microplásticos; veja impactos

Estudos publicados recentemente demonstram como esses fragmentos ameaçam os ecossistemas aquáticos.

Paulo Roberto Maciel*
07 de Dezembro de 2025
Na imagem, ambulância branca do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Brasil, vista de lado em uma rua da cidade. O logotipo do SAMU está na parte superior e o grande número de telefone de emergência,
Ceará

Justiça determina internação de adolescente que feriu três em escola de Fortaleza

Determinação partiu da 5ª Vara da Infância e da Juventude devido à gravidade do ato infracional.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Na imagem, mão preenchendo um gabarito de múltipla escolha com uma caneta esferográfica. Muitos círculos de resposta já estão preenchidos.
Ceará

Provas discursivas de concurso federal reúnem 1.545 candidatos no CE

Segundo exame do Concurso Público Nacional Unificado acontece neste domingo (7).

Redação
06 de Dezembro de 2025
Foto do repórter Águia Dourada, que teve a morte confirmada neste sábado (6).
Ceará

Morre o repórter Águia Dourada, conhecido pelas coberturas policiais na TV

Comunicador estava afastado da televisão desde 2021 por questões de saúde.

Redação
06 de Dezembro de 2025