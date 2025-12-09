Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu

Um meteoro gerado por uma rocha espacial ou, como é chamado pelos especialistas, um meteoro natural, foi avistado em algumas localidades do Ceará na noite dessa segunda-feira (8). A passagem, além de aflição, gerou encanto entre os moradores que viram o momento. O associado da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), Lauriston Trindade, diz que o ocorrido não estava previsto para acontecer. Ele conta que o astro muito provavelmente seria um pequeno asteroide, com cerca de 1 metro de diâmetro, chegando a atingir 50 km por segundo. A Bramon ainda está calculando a rota do meteoro, que possivelmente caiu em direção ao Piauí.