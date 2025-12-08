Diário do Nordeste
SVM vence três categorias do Prêmio Sistema Fecomércio Ceará de Jornalismo

Premio foi dividido nas modalidades Interior e Capital.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 23:18)
Ceará
Idosas.
Legenda: Uma das fotos premiadas na categoria Fotojornalismo Capital.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

O Sistema Verdes Mares (SVM) foi premiado em três categorias do Prêmio Sistema Fecomércio Ceará de Jornalismo 2025. A cerimônia de entrega ocorreu na noite desta segunda-feira (8), em Fortaleza.

O Diário do Nordeste foi reconhecido em duas categorias. A repórter Theyse Viana conquistou o 1º lugar na categoria Impresso/Webjornalismo com o especial “Elo entre sobra e falta: projetos evitam desperdício e distribuem alimentos para combater a fome no CE”

“Fico muito honrada por ver premiado um trabalho sobre um tema tão caro ao Ceará, que é o combate à fome e ao desperdício de alimentos. Especialmente no ano em que o Brasil saiu do Mapa da Fome, é importante mostrarmos de quem são as mãos que contribuem para isso. Compartilho o prêmio com a equipe do Diário, mas também com essas donas de todas as histórias que contamos”, disse a repórter.

Já a fotógrafa Fabiane de Paula recebeu o 2º lugar na categoria Fotojornalismo pelas imagens do especial “Serviços populares ajudam idosos no Ceará a enfrentar o alto custo de envelhecer”, série de autoria das repórteres Ingrid Coelho e Paloma Vargas.

A TV Verdes Mares também se destacou na premiação. Na Capital, a emissora conquistou o 1º lugar na categoria Telejornalismo, com a reportagem “O crescimento das cooperativas de agricultores familiares no Ceará”, de Alessandro Torres, com coautoria de Susy Costa Dias. No Interior, a TV Verdes Mares Cariri garantiu o 1º lugar na categoria Telejornalismo Interior com a reportagem “Memórias vivas do Cariri: por que os Museus Orgânicos são ponte entre passado e presente”, de Darlene Barbosa da Silva, com coautoria de Célio Filipe Guimarães da Silva.

O g1 Cariri também foi premiado, recebendo o 1º lugar na categoria Impresso/Webjornalismo Interior com a série de reportagens “Mestres da Cultura transformam as tradições em patrimônio no Cariri; conheça os Museus Orgânicos do Ceará”, produzida pela jornalista Claudiana Mourato.

