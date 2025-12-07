Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Fortaleza e diversas capitais reúnem manifestantes em protestos contra feminicídios

Os atos pedem o fim do assassinato de mulheres e relembram os muitos casos registrados no País.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:06)
Ceará
Um grupo de mulheres diversas, sorridentes e enérgicas, marchando em uma rua urbana, algumas tocando tambores e segurando cartazes de protesto.
Legenda: Fortaleza e diversas capitais do Brasil reuniram manifestantes em defesa das mulheres.
Foto: Nick Oliveira/Rede itinerante de mulheres atuantes (RIMA)

Milhares de pessoas se reuniram em um ato de repúdio aos assassinatos de mulheres, tarde deste domingo (7), estendendo-se até o início de noite, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

O movimento ocupou espaços entre a Ponte dos Ingleses e a estátua Iracema Guardiã. O evento, batizado de Ato Mulheres Vivas, integrou uma mobilização nacional motivada pela escalada da violência contra as mulheres no país.

Entre as diversas formas de manifestação, um grupo de pessoas, na maioria mulheres, carregava cruzes com nomes de vítimas de feminicídio. Nos cartazes, muitas figuras pintadas de vermelho, lembrando o sangue derramado.

Veja também

teaser image
Ceará

Filha de vendedor de vassouras, jovem professora abre evento com Lula no Ceará

teaser image
Ceará

Praias de Fortaleza, Jeri e Amontada estão entre as mais afetadas por microplásticos; veja impactos

A iniciativa tinha caráter suprapartidário e acolheu todos os que defendem a vida das mulheres, contando com o apoio de mais de 80 movimentos e coletivos sociais. Além disso, serviços de apoio como o SAMU, a Polícia Militar, a Secretaria Estadual de Mulheres do Ceará, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal acompanharam a ação.

Números são ruins no Estado

O Ceará registrou, apenas no primeiro semestre de 2025, um total 24 feminicídios. Só no mês de junho, ocorreu a morte de uma mulher a cada três dias. Os dados são os piores desde 2018, segundo estatísticas Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). 

O caso mais recente ocorreu no último dia 3, em Eusébio. A policial militar (PM) Larissa Gomes, 26 anos, foi morta a tiros pelo marido, também PM. Segundo informações, o casal estaria brigando dentro do carro, na avenida Cícero Sá, quando um sacou a arma para o outro.

Imagem de um protesto mostra uma mulher segurando um cartaz branco com letras grandes vermelhas e pretas, detalhando estatísticas sobre feminicídio, com foco em vítimas negras e jovens e a autoria dos crimes por parceiros. Edifícios e uma multidão são visíveis ao fundo.
Legenda: Manifestantes levaram cartazes com dados e denúncias relacionados a feminicídios
Foto: Nick Oliveira/Rede itinerante de mulheres atuantes (RIMA)

Outro caso de grande repercussão no estado, este ano, foi o da enfermeira Clarissa Costa Gomes, 31 anos. Ela foi morta na sua casa, no bairro Jardim Cearense, pelo ex-companheiro, com 34 facadas.

A morte de Clarissa foi lembrada pela campeã do BBB 21, Juliette Freire, amiga de longa data da vítima. Ela reuniu diversas celebridades para reforçar uma campanha contra o feminicídio, na véspera do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, no último dia 24 de novembro.

Manifestação em diversas cidades do país

No Rio de Janeiro, a manifestação ocorreu na Praia de Copacabana, contando com a participação de diversos artistas, como atrizes e cantoras. Já em São Paulo, o ato ocorreu na Avenida Paulista, que ficou lotada para acompanhar as falas de manifestantes famosos, como a cantora Luísa Sonza e a deputada federal Erika Hilton. As informações são da Agência Brasil.

Em Brasília, muitas mulheres políticas participaram, como ministras e deputadas, incluindo a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva. Outras capitais como Recife (PE), Aracaju (SE), São Luís (MA), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), entre outras, também tiveram ruas e a venidas ocupadas por manifestantes.

Entenda o levante contra a violência contra a mulher

Cerca de 3,7 milhões de mulheres brasileiras viveram um ou mais episódios de violência doméstica nos últimos 12 meses, segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero.

Em 2024, 1.459 mulheres foram vítimas de feminicídios. Em média, cerca de quatro mulheres foram assassinadas por dia em 2024 em razão do gênero. Em 2025, o Brasil já registrou mais de 1.180 feminicídios.

A mobilização nacional foi convocada após uma onda de feminicídios recentes que abalaram o país.

No final de novembro, em São Paulo, Tainara Souza Santos teve as pernas mutiladas após ser atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro, enquanto ainda estava presa embaixo do veículo. O motorista, Douglas Alves da Silva, foi preso acusado do crime.

Na mesma semana, duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-RJ), no Rio de Janeiro, foram mortas a tiros por um funcionário da instituição que se matou em seguida.

Na sexta-feira (5), foi encontrado, em Brasília, o corpo carbonizado da cabo do Exército Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos. O crime está sendo investigada como feminicídio, após o soldado Kelvin Barros da Silva, de 21 anos, ter confessado a autoria do assassinato.

Ceará

Interdição no Frotinha da Messejana gera embate entre secretária e enfermeira do Coren; veja vídeo

Na ação de fiscalização do Conselho de Enfermagem, os serviços desses profissionais foram suspensos parcialmente.

Redação
Há 37 minutos
Ceará

Ceará

Cearense superdotado de 12 anos é convidado para 1º lançamento de foguete comercial no Brasil

A participação de João Pedro Araújo, o JP das Galáxias, como é conhecido, reconhece o interesse do aluno pela área espacial.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando fragmentos de microplásticos em uma mão, com fundo desfocado ao ar livre.
Ceará

Praias de Fortaleza, Jeri e Amontada estão entre as mais afetadas por microplásticos; veja impactos

Estudos publicados recentemente demonstram como esses fragmentos ameaçam os ecossistemas aquáticos.

Paulo Roberto Maciel*
07 de Dezembro de 2025
Na imagem, ambulância branca do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Brasil, vista de lado em uma rua da cidade. O logotipo do SAMU está na parte superior e o grande número de telefone de emergência,
Ceará

Justiça determina internação de adolescente que feriu três em escola de Fortaleza

Determinação partiu da 5ª Vara da Infância e da Juventude devido à gravidade do ato infracional.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Na imagem, mão preenchendo um gabarito de múltipla escolha com uma caneta esferográfica. Muitos círculos de resposta já estão preenchidos.
Ceará

Provas discursivas de concurso federal reúnem 1.545 candidatos no CE

Segundo exame do Concurso Público Nacional Unificado acontece neste domingo (7).

Redação
06 de Dezembro de 2025
Foto do repórter Águia Dourada, que teve a morte confirmada neste sábado (6).
Ceará

Morre o repórter Águia Dourada, conhecido pelas coberturas policiais na TV

Comunicador estava afastado da televisão desde 2021 por questões de saúde.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fachada do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, com uma ambulância estacionada na porta.
Ceará

Quase um mês após o incêndio no César Cals, lotação de profissionais da enfermagem ainda é impasse

Auxiliares estão trabalhando no Hospital Universitário, mas temem futuro incerto.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Ação de ordenamento em Guaramiranga.
Ceará

Ação de ordenamento em Guaramiranga termina em confusão entre Guarda Municipal e ambulantes

Foi utilizado spray de pimenta para conter alguns ambulantes.

Bergson Araujo Costa
05 de Dezembro de 2025
Foto da grama sintética aplicada na Praça do Ferreira após a requelificação.
Ceará

Reforma da Praça do Ferreira troca grama natural por sintética

Material artificial substitui grama natural em trechos de área verde; especialista explica efeitos no conforto térmico e na permeabilidade.

Maria Clarice Sousa*
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fachada da Policlínica Regional Dr. José Correia Sales, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Ceará

Pessoas com HIV e aids terão atendimento grátis em policlínica na Grande Fortaleza

Novo serviço foi inaugurado nesta sexta-feira (5).

Nicolas Paulino e Theyse Viana
05 de Dezembro de 2025
Mulher grávida toma vacina em posto de saúde.
Ceará

Veja onde receber a nova vacina contra bronquiolite em Fortaleza

Os postos de saúde da Capital começam a oferecer o imunizante a partir de segunda-feira (8). O público-alvo são gestantes.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Foto ilustrativa de criança em sala de aula, de costas, olhando para a professora que está dando aula.
Ceará

Escolas em favelas do CE estão em locais com menos árvores, rampas, calçadas e vias pavimentadas

A maior diferença, em comparação a unidades de ensino fora dessas localidades, foi em relação à arborização.

Gabriela Custódio
05 de Dezembro de 2025
Newsedan Jeep promove maior Jeep Day com ofertas e descontos exclusivos do ano
Ceará

Newsedan Jeep promove maior Jeep Day com ofertas e descontos exclusivos do ano

Maior evento da marca oferece ao público oportunidade de garantir modelos novos ainda este ano

Agência de Conteúdo DN
05 de Dezembro de 2025
Ceará

Pais de aluno atacado em escola de Fortaleza buscam responsabilização ‘para evitar que violência se repita’

Os familiares pedem que não haja banalização do caso e temem que, mais à frente, o reflexo seja novas violências em outras instituições e redes escolares.

Thatiany Nascimento
05 de Dezembro de 2025
SVM vence quatro categorias do Prêmio Gandhi 2025.
Ceará

SVM vence quatro categorias do Prêmio Gandhi 2025

Jornalistas foram premiados em Fotojornalismo, Jornalismo Impresso/Digital, Radiojornalismo e Telejornalismo.

Bergson Araujo Costa
04 de Dezembro de 2025
Jovem sentada em carteira escolar com uma mochila colorida ao lado, focado na leitura de material impresso durante a aula.
Ceará

CE reduz atraso escolar no Ensino Médio e Superior, mas Fundamental tem aumento

IBGE analisa quantidade de alunos que frequenta escola, mas está fora da etapa adequada.

Nicolas Paulino
04 de Dezembro de 2025
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece.
Ceará

Mais de 90 bairros de Fortaleza e Caucaia terão falta d'água neste sábado (6)

Veja lista de regiões afetadas pela suspensão do abastecimento.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Maquete eletrônica do moderno Hospital Regional Maciço de Baturité, Ceará. O edifício tem uma fachada branca e cinza com detalhes horizontais verdes e múltiplas vagas de estacionamento. Uma ambulância está visível na entrada.
Ceará

Ceará ganhará hospital público com o nome do Papa Francisco

Unidade de saúde terá sete especialidades para atender população de 13 municípios.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem de uma rua à noite com iluminação reflexiva no chão e uma pessoa pedalando de bicicleta. Vida urbana noturna com carros e iluminação artificial.
Ceará

Fortaleza ganha ciclofaixa inteligente com luzes de LED e monitoramento por IA; veja imagens

Iniciativa busca garantir maior segurança em cruzamentos e ampliar a quantidade de ciclistas na capital.

Paulo Roberto Maciel*
04 de Dezembro de 2025