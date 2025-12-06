Morre o repórter Águia Dourada, conhecido pelas coberturas policiais na TV

Foi anunciada neste sábado (6) a morte do repórter Águia Dourada. A informação foi confirmada pela apresentadora Isis Cidade, da TV Cidade Fortaleza, emissora onde ele construiu a trajetória profissional.

O comunicador estava afastado da TV desde julho de 2021 por motivos de saúde. Desde então, não retornou às atividades na emissora.

Segundo o repórter Wander Gomes, na noite dessa sexta-feira (5), Águia Dourada sentiu dores no braço e falta de ar e foi levado ao hospital municipal de Caucaia, onde ficou internado. No começo da manhã deste sábado, a família recebeu a notícia do falecimento.

Águia Dourada atuou por décadas na cobertura policial na TV cearense. Ficou conhecido pelo estilo de narrativa que marcou reportagens exibidas nas periferias de Fortaleza.

Entre os bordões que acompanhavam suas entradas ao vivo e reportagens, destacam-se: “É no pique e na agilidade” e “É bala, muita bala”.

Não há informações sobre o velório e o enterro do repórter.