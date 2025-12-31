19 cidades do CE têm programa de passagens gratuitas para desempregados e estudantes; veja quais

Com a chegada à Região Metropolitana do Cariri, oficializada por lei publicada no último dia 29 de dezembro, o Programa VaiVem passa a oferecer um cartão com passagens gratuitas em ônibus, metrôs e vans para pessoas em busca de emprego ou estudantes que moram em cidades diferentes, em 19 municípios do Estado.

Segundo balanço do Governo do Ceará, atualmente, 27,5 mil pessoas usufruem do VaiVem na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) - 63% desse total são mulheres. No Cariri, cerca de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas, entre trabalhadores desempregados e estudantes.

Já participavam do Programa habitantes de 15 cidades que têm serviços metropolitanos de transporte rodoviário e metroviário:

Aquiraz

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio

Fortaleza

Guaiúba

Horizonte

Itaitinga

Maracanaú

Maranguape

Pacajus

Pacatuba

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Agora, também foram incluídos os municípios de:

Juazeiro do Norte

Crato

Barbalha

Missão Velha

O objetivo é trazer alívio financeiro para as famílias que mais precisam e promover a sustentabilidade das cidades.

Ainda segundo o Governo, na RMF, mais de 3.800 pessoas já conseguiram emprego com a carteirinha do VaiVem desde que essa fase foi lançada, em maio deste ano.

Pela nova lei, a Agência Reguladora do Ceará (Arce) fica autorizada a conceder subsídio aos operadores do Serviço Público Regular Interurbano Complementar de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros “para a manutenção dos serviços prestados em condições adequadas, evitando descontinuidade”.

Quem tem direito ao VaiVem?

De acordo com os critérios estabelecidos, têm direito ao benefício:

Trabalhadores sem emprego formal que:

Têm mais de 18 anos

Moram na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ou na do Cariri

Estão procurando emprego em uma cidade diferente da que moram (exemplos: você mora em Maracanaú e está procurando emprego em Fortaleza, ou vive em Barbalha e busca trabalho no Crato).

Estudantes de instituições públicas ou privadas que moram e estudam em cidades diferentes dentro da mesma Região Metropolitana (de Fortaleza ou do Cariri).

O VaiVem dá direito a quantas passagens?

Estudantes cadastrados recebem duas passagens gratuitas por dia, todos os dias, incluindo feriados e férias.

O trabalhador sem emprego formal recebe 40 bilhetes por mês para usar nas linhas de ônibus, metrô e van. Eles não se acumulam de um mês para o outro.

Ao contrário dos estudantes, você só pode usar o cartão em dias úteis (não pode usar sábado, domingo ou feriado) sem restrição de horário.

Como se cadastrar no programa?

Se a carteira de estudante está válida, o pré-cadastro já está feito junto à Arce. Para verificar se você está na lista de pré-cadastro, acesse o site da Arce e consulte onde retirar o cartão

Trabalhadores sem emprego formal precisam ir a uma unidade de atendimento do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) para pedir o cartão, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, em modo físico ou em formato digital.

O IDT coletará os dados biométricos (exemplos: assinatura, impressão digital, reconhecimento de voz, entre outros) para a emissão.

Os cartões serão entregues de duas maneiras: presencial no momento do cadastro ou pelos Correios, dependendo de qual unidade do IDT foi procurada.

Quanto tempo dura o benefício?

Para estudantes, o VaiVem pode ser usado enquanto você tiver uma carteira de estudante válida.

Aos que buscam emprego, o cartão vale por até 6 meses seguidos enquanto estiver desempregado. Se conseguir um emprego com carteira assinada nesse período, no mês seguinte os bilhetes não serão colocados no seu cartão.

Se nenhuma proposta for aceita, é possível pedir de novo o benefício. Para renová-lo, é preciso estar com o primeiro cartão recebido.