Região do Aterro da Praia de Iracema está própria para banho no Réveillon; veja locais
Boletim de balneabilidade foi divulgado nesta quarta-feira (31).
A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgou nesta quarta-feira (31) o boletim de balneabilidade válido até o próximo domingo (4). A região do Aterro da Praia de Iracema, que concentra a maior festa gratuita do Réveillon 2026, na altura do espigão da Rui Barbosa, está própria para banho.
Outros 24 pontos da cidade também estão nessas condições. Isso inclui regiões na Praia de Iracema, como as praias na região da estátua de Iracema Guardiã, no aterrinho, na avenida Almirante Tamandaré, perto da Ponte Metálica, e na Praia dos Crush, próximo ao Centro Cultural Belchior.
Essas praias compõem o setor Centro da balneabilidade, conforme a Semace. A maior parte está concentrada no setor Leste, entre o Titanzinho, passando pela Praia do Futuro e a Abreulândia, quase no limite com Aquiraz.
Ao todo, o Ceará tem 60 trechos próprios para banho nesta virada de ano. Os 35 locais no interior inclui destinos tradicionais dos cearenses e de turistas para a época, como as praias de Iguape e Canto Verde, no litoral leste, e Icaraí de Amontada, Paracuru e Pecém, no litoral oeste.
Confira os trechos próprios para banho em Fortaleza no Réveillon 2026:
SETOR LESTE
- Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema;
- Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09;
- Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08;
- Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;
- Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues;
- Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati;
- Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01;
- Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares;
- Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I;
- Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus;
- Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho;
- Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos;
- Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.
SETOR CENTRO
- Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar;
- Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar;
- Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;
- Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro;
- Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho;
- Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica;
- Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior.
SETOR OESTE
- Praia do Pirambu – Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes;
- Praia do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda;
- Praia da Colônia – Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge;
- Praia da Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus;
- Praia da Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.