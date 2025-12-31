Região do Aterro da Praia de Iracema está própria para banho no Réveillon; veja locais

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgou nesta quarta-feira (31) o boletim de balneabilidade válido até o próximo domingo (4). A região do Aterro da Praia de Iracema, que concentra a maior festa gratuita do Réveillon 2026, na altura do espigão da Rui Barbosa, está própria para banho.

Outros 24 pontos da cidade também estão nessas condições. Isso inclui regiões na Praia de Iracema, como as praias na região da estátua de Iracema Guardiã, no aterrinho, na avenida Almirante Tamandaré, perto da Ponte Metálica, e na Praia dos Crush, próximo ao Centro Cultural Belchior.

Veja também Verso Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026 Ceará Réveillon 2026 de Fortaleza terá bolsão para quem for de carro por aplicativo; veja local Ceará Veja desvios, bloqueios de ruas e horários de shows do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema

Essas praias compõem o setor Centro da balneabilidade, conforme a Semace. A maior parte está concentrada no setor Leste, entre o Titanzinho, passando pela Praia do Futuro e a Abreulândia, quase no limite com Aquiraz.

Ao todo, o Ceará tem 60 trechos próprios para banho nesta virada de ano. Os 35 locais no interior inclui destinos tradicionais dos cearenses e de turistas para a época, como as praias de Iguape e Canto Verde, no litoral leste, e Icaraí de Amontada, Paracuru e Pecém, no litoral oeste.

Confira os trechos próprios para banho em Fortaleza no Réveillon 2026:

SETOR LESTE

Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema;

Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09;

Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08;

Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;

Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues;

Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati;

Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01;

Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares;

Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I;

Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus;

Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho;

Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos;

Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.

SETOR CENTRO

Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar;

Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar;

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;

Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro;

Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho;

Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica;

Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior.

SETOR OESTE