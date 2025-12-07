Praias de Fortaleza, Jeri e Amontada estão entre as mais afetadas por microplásticos; veja impactos

A produção de microplásticos no mar continua a crescer. Estudos recentes apontam que todo o litoral do Ceará sofre com a presença desses fragmentos, especialmente em praias de Beberibe, Amontada, Paracuru, Jericoacoara e Fortaleza.

As análises são fruto de dois estudos sobre o tema. O primeiro, divulgado na última segunda-feira (1ª), foi realizado pelo projeto MicroMar, e liderado pelo Instituto Federal Goiano. Já o segundo foi produzido pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), e publicado em abril deste ano.

Os microplásticos podem ser definidos como partículas plásticas sólidas, não solúveis em água, com tamanhos que podem variar entre 0,001 até 5 milímetros.

Conforme o trabalho desenvolvido pela UFC, esses fragmentos prejudicam o meio ambiente ao diminuírem a biodiversidade, além de representarem riscos à saúde humana. Eles também contribuem para as mudanças climáticas, liberando gases de efeito estufa e interferindo na capacidade dos oceanos de armazenar carbono.

Veja também Ceará Fortaleza ganha ciclofaixa inteligente com luzes de LED e monitoramento por IA; veja imagens Ceará Ceará recebe mais de 29 mil doses de vacina contra vírus sincicial respiratório Ceará Ceará ganhará hospital público com o nome do Papa Francisco

Cenário da concentração de microplásticos no Ceará

A pesquisa do projeto MicroMar rankeou as praias cearenses de Uruarú (515,1), em Beberibe; Patos (229,70), em Amontada; e Taíba (182,5), em Paracuru, entre as 100 praias com maior quantidade de microplásticos por kg. Essa foi unidade de medida utilizada pelos pesquisadores para contabilizar os resultados.

O trabalho também destacou que municípios como Caucaia podem sofrer intensos impactos ambientais devido à presença de polímeros nocivos. As praias da cidade apareceram com uma concentração média de 31,1 fragmentos por kg durante as análises, ocorridas entre abril de 2023 e abril de 2024.

A cidade de Beberibe entrou no radar de alerta por apresentar poluição localmente intensificada. Por fim, a pesquisa constatou que o Estado, juntamente com Piauí e Rio Grande do Nordeste, foi um dos três do Nordeste onde a proximidade de áreas urbanas ocasionou o aumento microplásticos no litoral.

Legenda: Hábitos humanos estão relacionados com o aumento de microplásticos no mar Foto: Natinho Rodrigues

O panorama do Ceará pode ser considerado expressivo, mas ainda pequeno se verificado junto a outras regiões do Brasil. Para efeito de comparação, ainda segundo o mesmo estudo, a praia de Barrancos, no Paraná, registrou mais de 3,4 mil partículas por kg, seguida por Balneário Grajaú (2,9 mil), também no Paraná, e Olinda, em Pernambuco (2,4 mil).

Procurada pelo Diário do Nordeste, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) informou que "acompanha com muita atenção as pesquisas sobre poluição por microplásticos (MPs) e reconhece a gravidade do problema, que é uma prioridade em nossa agenda ambiental" (Leia a nota na íntegra abaixo).

A pasta também afirmou que o estudo produzido pelo projeto MicroMar é uma iniciativa de grande importância, mas que houve limitação metodológica por não considerar a "variabilidade temporal" dos locais analisados. "A SEMA enfatiza a necessidade de interpretar tais dados com cautela e de priorizar investimentos em monitoramentos contínuos", diz o texto enviado para a reportagem.

Pesquisa da UFC investiga microplásticos em Fortaleza

Já o estudo produzido pela UFC buscou analisar, durante dozes meses, a quantidade de microplásticos presentes em dois pontos turísticos marcantes no Ceará: a praia do Mucuripe, em Fortaleza e a praia de Jericoacoara, no litoral oeste.

As duas localidades foram escolhidas por apresentarem níveis contrastantes de urbanização e uso da zona costeira, proporcionando um panorama diversificado para a análise.

Os resultados atestaram que o mar da Capital contém uma densidade médias de partículas maior que a de outros países da Europa e Ásia, como Barcelona, na Espanha, e Can Gio, no Vietnã.

O estudo é de autoria do pesquisador Alexandre David Dantas e compôs a dissertação para obtenção do título de mestre em Ciências Marinhas Tropicais. Foram realizadas mais de 191 coletas.

23.159 microplásticos foram encontrados durante a pesquisa. Além deles, outros 2,2 mil foram coletados, mas classificados como contaminação.

Os tipos encontrados mais comuns foram fibras (54,3%) e fragmentos (35,4%), indicando diferentes fontes de microplásticos, como têxteis e decomposição de plásticos maiores. Já os polímeros mais encontrados foram polietileno (36%) e polipropileno (29%), materiais de baixa densidade que flutuam com facilidade.

Ainda segundo o estudo, em Fortaleza, predominaram proporcionalmente fibras e microplásticos com cores intensas — como vermelho, preto e bege —, que estão associados principalmente a fontes urbanas e terrestres, influenciadas pela chuva e pelos ventos que transportam esses materiais para o ambiente marinho.

Já em Jericoacoara houve maior ocorrência proporcional de fragmentos, glitter e pellets, além de MPs em tons claros, como branco, transparente e verde. Estes, segundo o autor, estão mais relacionados ao transporte por correntes e ondas.

"As correntes de superfície podem transportar MPs muito rapidamente, por exemplo, trazendo resíduos plásticos de localidades da África para as praias do Parque Nacional Jericoacoara", diz a pesquisa.

Dessa forma, os microplásticos encontrados não refletem necessariamente as atividades locais, mas também a influência de fatores regionais e globais em regiões costeiras.

Na última segunda-feira (1º), o Diário do Nordeste acompanhou a demonstração de coleta de microplásticos na praia do Mucuripe. No local, também foram apresentados dados e detalhes sobre a pesquisa do Labomar, de onde se originou a demonstração.

Em entrevista à reportagem, o professor orientador do trabalho, Tommaso Giarrizo, afirmou que os resultados representam um cenário preocupante sobre a conservação ambiental do Ceará.

"Como os microplásticos são muito pequenos, as pessoas não conseguem entender nem ver o problema, mas é muito sério. Envolve além da saúde dos oceanos, a nossa saúde e a nossa economia", disse.

Veja também Ceará Cearense de 12 anos é a melhor do Nordeste em Olimpíada Nacional e vira 'menina destaque do País' Ceará Criança superdotada do CE se classifica em olimpíada nos EUA, e família faz vaquinha para viagem Ceará Quem são os novos bispos auxiliares de Fortaleza nomeados pelo papa Leão XIV?

Coletas aconteceram com equipamento improvisado

Para produzir as coletas, foi necessária a criação de um amostrador horizontal, composto por uma rede arrastada por uma canoa havaiana. O equipamento é de baixo custo, cerca de R$ 1.500. Em outros cenários, o mesmo aparelho custaria mais de 4 mil euros, em torno de R$ 24,8 mil.

Legenda: Equipamento produzido pelos pesquisadores para coletar microlplásticos no alto mar Foto: Fabiane de Paula