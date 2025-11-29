Cearense de 12 anos é a melhor do Nordeste em Olimpíada Nacional e vira 'menina destaque do País'

A cearense Amanda Sales Carneiro, de 12 anos, estudante do 6º ano do Colégio da Polícia Militar do Ceará, será homenageada em Brasília após conquistar o melhor desempenho do Nordeste na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2025. A adolescente foi selecionada como uma das cinco meninas destaque do País, representando cada região na solenidade oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), marcada para o dia 3 de dezembro.

Veja também Ceará Ceará cria grupo para mapear riscos e definir protocolos contra violência nas escolas Ceará Ceará pode ter centro de excelência da Universidade Federal do Esporte no CFO; entenda

Amanda estuda no Colégio da Polícia Militar desde a 2ª série e mantém uma rotina de estudos. Esta será a primeira premiação nacional da estudante, que já reúne um histórico expressivo de conquistas em olimpíadas acadêmicas. A mãe, Samantha Sales, relata que a cearense organiza o tempo entre a escola, as atividades de preparação para olimpíadas, as tarefas de casa e os treinos na cavalaria.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Amanda afirmou que sua preparação inclui resolver provas de anos anteriores, pois o formato das perguntas costuma se repetir. Para a ONC, ela estudou por cerca de um mês.

A família recebeu o anúncio do resultado com forte impacto emocional. A mãe relata que o processo envolveu estudantes de diversas escolas do Ceará e do Nordeste e que a conquista representa o resultado do esforço da filha. Samantha também afirma que Amanda mantém, desde pequena, uma postura de priorização dos estudos, deixando de participar de algumas atividades de lazer para se dedicar às competições por vontade própria.

Legenda: Segundo a família, a estudante costuma priorizar os estudos, de forma espontânea, mesmo quando isso significa abrir mão de alguns programas sociais. Foto: Arquivo pessoal.

Acho muito importante esse reconhecimento. Temos uma educação muito boa no Ceará, com professores excelentes. Não é porque é uma escola pública que o professor não é bom. O resultado da Amanda mostra isso. O nível das nossas escolas e dos nossos docentes é muito alto”, afirma Samantha. Samantha Alves Empreendedora e mãe de Amanda.

Histórico de medalhas

Para a mãe, o resultado também reforça a atuação dos professores e o trabalho realizado nas escolas da rede estadual do Ceará. Antes da ONC, Amanda obteve as seguintes medalhas em olimpíadas realizadas em 2025:

Ouro – Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL)

Ouro – Olimpíada Mandacaru de Matemática

Ouro – Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)

Prata – Olimpíada Brasileira de Matemática Financeira (OBMF)

Prata – Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa (OBLI)

Bronze – Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF)

Bronze – Olimpíada Canguru de Matemática

Honra ao Mérito – Olimpíada Itabirana de Matemática

A viagem para Brasília está agendada para o dia 2 de dezembro, quando Amanda e a mãe seguirão para a capital federal visando participar da homenagem oficial. Questionada sobre seus planos para o futuro, a estudante afirma considerar três caminhos profissionais: veterinária, bióloga ou neuropsiquiatra.

Legenda: Amanda concilia estudos e treinos na cavalaria. Foto: Arquivo pessoal.

O que é a Olimpíada Nacional de Ciências (ONC)

A ONC é organizada pela Universidade Federal do Piauí em parceria com o MCTI e reúne instituições como Associação Brasileira de Química (ABQ), Departamento de História da UNICAMP, Instituto Butantã (IB), Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e Sociedade Brasileira de Física (SBF).

A competição envolve estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio, EJA e Ensino Técnico. As provas, aplicadas em agosto, abordaram conteúdos de Astronomia, Biologia, Física, História e Química. Neste ano, a organização reforçou o compromisso ambiental e anunciou que não haverá certificados impressos.

A edição de 2025 também ampliou os incentivos para estudantes da rede pública. A Petrobras oferecerá um troféu ao participante mais bem classificado nacionalmente e custeará a viagem de Amanda e de sua responsável legal, a mãe, para a cerimônia de premiação.

Estagiárias supervisionadas pela jornalista Dahiana Araújo.*