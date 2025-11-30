Quem são os novos bispos auxiliares de Fortaleza nomeados pelo papa Leão XIV?
Sacerdotes têm trajetória marcada pelo trabalho com Catequese e Direito Canônico.
Dois bispos auxiliares foram nomeados pelo papa Leão XIV para ajudar o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, a conduzir 149 paróquias e áreas pastorais da Igreja Católica, em 31 municípios do Ceará.
Os novos nomes, divulgados no último sábado (29), são o monsenhor Jânison de Sá Santos e o monsenhor Antônio Carlos do Nascimento.
O padre Jânison, atualmente subsecretário adjunto de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do clero da diocese de Propriá, em Sergipe, tornou-se bispo titular de “Cillio” e auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza.
Já o monsenhor Antônio Carlos, que já pertence ao clero da capital - onde atualmente é vigário judicial, presidente do Tribunal Eclesiástico e vigário da paróquia Mãe Santíssima -, também foi nomeado como bispo auxiliar e titular de “Cibaliana”.
Em nota, a CNBB celebrou os nomeados: “saudamos estes dois irmãos que passarão a fazer parte do colegiado de bispos do Brasil".
Dom Gregório Paixão comemorou a chegada dos auxiliares, que considerou um “presente” da Santa Sé.
“Esses dois irmãos vêm para que, associados a mim, possamos levar cada vez mais ao coração de todas as pessoas a palavra de Deus”, destacou, pedindo aos fiéis para acolhê-los na comunidade.
Quem é o padre Jânison de Sá?
O religioso nasceu em Propriá (SE), no dia 8 de dezembro de 1969. Cursou o ensino fundamental e médio no colégio diocesano de Propriá, e Filosofia na Escola Teológica do Mosteiro de São Bento em Olinda (PE), 1991.
Iniciou Teologia em Belo Horizonte e concluiu bacharelado na área na Pontifícia Universidade São Tomás em Roma, concluindo em 1995. No mesmo ano, ordenou-se presbítero e foi pároco em Japaratuba (SE), de 1999 a 2003.
Possui mestrado (1998) e doutorado (2011) em Teologia com concentração em Catequética, pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, e pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2019).
Em sua trajetória, se destacou pelo trabalho na área de Catequese. Também foi reitor do seminário maior Nossa Senhora da Conceição, da província eclesiástica de Aracaju, de 2011 a 2018.
Lecionou disciplinas de Teologia Catequética, Missiologia, Teologia Pastoral, Estágio Pastoral e Sacramentologia. Colaborou ainda com a Pastoral Carcerária de Sergipe. Publicou artigos em revistas, livros e colaborou na produção de alguns textos da Comissão Bíblico-Catequética Nacional.
Padre Jânison presta assessoria a regionais, dioceses e paróquias em temas como catequese, Iniciação à Vida Cristã, inspiração catecumenal, sinodalidade e a Teologia Pastoral.
Quem é o padre Antônio Carlos?
Ele nasceu em 22 de novembro de 1972, em Fortaleza. É graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e em Teologia pelo Instituto Teológico e Pastoral do Ceará (ITEP).
Concluiu o mestrado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Possui também cursos de atualização em Teologia e Direito Canônico realizados na Sacra Rota Romana (Roma) e na Pontifícia Universidade Católica Argentina (Buenos Aires), onde iniciou seu doutorado em Direito Canônico.
Ingressou no seminário menor Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, em 1995. No ano seguinte foi para o seminário Maior, do Regional Nordeste I, no bairro Antônio Bezerra, onde cursou Filosofia entre 1996 e 1998. Nos anos de 1999 e 2002 residiu no Seminário São José, no Dias Macêdo, época em que cursou teologia.
Foi ordenado presbítero em 22 de dezembro de 2003, na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Após a ordenação sacerdotal, exerceu os seguintes ministérios e ofícios:
- Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Messejana (2003–2004);
- Auditor do Tribunal Eclesiástico Regional de Apelação (2003–2005);
- Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (2005–2016);
- Pároco da Paróquia São Pio X, no bairro Pan-Americano, em Fortaleza de 2016 até 2025
- Vigário Paroquial da Paróquia Mãe Santíssima, no Parque Dois Irmãos, desde outubro deste ano.
Além disso, foi professor de Direito Canônico na Faculdade Católica de Fortaleza, membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores e assessor canônico dos Bispos da Regional Nordeste I.