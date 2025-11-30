Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem são os novos bispos auxiliares de Fortaleza nomeados pelo papa Leão XIV?

Sacerdotes têm trajetória marcada pelo trabalho com Catequese e Direito Canônico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Uma montagem de três bispos em trajes clericais (camisas e batinas pretas). O Bispo Dom Gregório, de óculos e sorrindo, está em destaque no centro. Flanqueando-o, ligeiramente desfocados, estão os bispos auxiliares Dom Antônio Carlos (esquerda) e Dom Jânison de Sá (direita), sobrepostos a um fundo com a imagem desbotada de uma catedral.
Legenda: Arcebispo Dom Gregório Paixão (ao centro) receberá reforço de auxiliares para conduzir quase 150 paróquias.
Foto: Divulgação/Arquidiocese de Fortaleza.

Dois bispos auxiliares foram nomeados pelo papa Leão XIV para ajudar o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, a conduzir 149 paróquias e áreas pastorais da Igreja Católica, em 31 municípios do Ceará.

Os novos nomes, divulgados no último sábado (29), são o monsenhor Jânison de Sá Santos e o monsenhor Antônio Carlos do Nascimento.

Veja também

teaser image
Ceará

Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas

teaser image
Ceará

Ceará cria grupo para mapear riscos e definir protocolos contra violência nas escolas

O padre Jânison, atualmente subsecretário adjunto de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do clero da diocese de Propriá, em Sergipe, tornou-se bispo titular de “Cillio” e auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza.

Já o monsenhor Antônio Carlos, que já pertence ao clero da capital - onde atualmente é vigário judicial, presidente do Tribunal Eclesiástico e vigário da paróquia Mãe Santíssima -, também foi nomeado como bispo auxiliar e titular de “Cibaliana”.

Em nota, a CNBB celebrou os nomeados: “saudamos estes dois irmãos que passarão a fazer parte do colegiado de bispos do Brasil".

Dom Gregório Paixão comemorou a chegada dos auxiliares, que considerou um “presente” da Santa Sé.

​“Esses dois irmãos vêm para que, associados a mim, possamos levar cada vez mais ao coração de todas as pessoas a palavra de Deus”, destacou, pedindo aos fiéis para acolhê-los na comunidade.
 

Quem é o padre Jânison de Sá?

Um retrato em close-up de Dom Jânison de Sá, que sorri levemente e usa óculos e traje clerical (camisa preta com colarinho branco). Ele está em um fundo laranja/amarelo, e sobre uma prateleira à sua esquerda está uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Legenda: Dom Jânison de Sá integrava os quadros da CNBB.
Foto: Divulgação/CNBB.

O religioso nasceu em Propriá (SE), no dia 8 de dezembro de 1969. Cursou o ensino fundamental e médio no colégio diocesano de Propriá, e Filosofia na Escola Teológica do Mosteiro de São Bento em Olinda (PE), 1991. 

Iniciou Teologia em Belo Horizonte e concluiu bacharelado na área na Pontifícia Universidade São Tomás em Roma, concluindo em 1995. No mesmo ano, ordenou-se presbítero e foi pároco em Japaratuba (SE), de 1999 a 2003.

Possui mestrado (1998) e doutorado (2011) em Teologia com concentração em Catequética, pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, e pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2019).

Em sua trajetória, se destacou pelo trabalho na área de Catequese. Também foi reitor do seminário maior Nossa Senhora da Conceição, da província eclesiástica de Aracaju, de 2011 a 2018.

Lecionou disciplinas de Teologia Catequética, Missiologia, Teologia Pastoral, Estágio Pastoral e Sacramentologia. Colaborou ainda com a Pastoral Carcerária de Sergipe. Publicou artigos em revistas, livros e colaborou na produção de alguns textos da Comissão Bíblico-Catequética Nacional. 

Padre Jânison presta assessoria a regionais, dioceses e paróquias em temas como catequese, Iniciação à Vida Cristã, inspiração catecumenal, sinodalidade e a Teologia Pastoral.

Quem é o padre Antônio Carlos?

Dois bispos em traje clerical, Dom Antônio Carlos (esquerda) e Dom Gregório (direita), posam lado a lado e sorrindo, usando cruzes peitorais grandes e prateadas. Eles estão em um ambiente amplo, possivelmente uma área de eventos coberta, com pessoas em segundo plano.
Legenda: Dom Antônio Carlos já faz parte do clero de Fortaleza.
Foto: Divulgação/Arquidiocese de Fortaleza.

Ele nasceu em 22 de novembro de 1972, em Fortaleza. É graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e em Teologia pelo Instituto Teológico e Pastoral do Ceará (ITEP). 

Concluiu o mestrado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Possui também cursos de atualização em Teologia e Direito Canônico realizados na Sacra Rota Romana (Roma) e na Pontifícia Universidade Católica Argentina (Buenos Aires), onde iniciou seu doutorado em Direito Canônico.

Ingressou no seminário menor Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, em 1995. No ano seguinte foi para o seminário Maior, do Regional Nordeste I, no bairro Antônio Bezerra, onde cursou Filosofia entre 1996 e 1998. Nos anos de 1999 e 2002 residiu no Seminário São José, no Dias Macêdo, época em que cursou teologia.

Foi ordenado presbítero em 22 de dezembro de 2003, na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Após a ordenação sacerdotal, exerceu os seguintes ministérios e ofícios:

  • Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Messejana (2003–2004);
  • Auditor do Tribunal Eclesiástico Regional de Apelação (2003–2005);
  • Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (2005–2016);
  • Pároco da Paróquia São Pio X, no bairro Pan-Americano, em Fortaleza de 2016 até 2025
  • Vigário Paroquial da Paróquia Mãe Santíssima, no Parque Dois Irmãos, desde outubro deste ano.

Além disso, foi professor de Direito Canônico na Faculdade Católica de Fortaleza, membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores e assessor canônico dos Bispos da Regional Nordeste I.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Uma montagem de três bispos em trajes clericais (camisas e batinas pretas). O Bispo Dom Gregório, de óculos e sorrindo, está em destaque no centro. Flanqueando-o, ligeiramente desfocados, estão os bispos auxiliares Dom Antônio Carlos (esquerda) e Dom Jânison de Sá (direita), sobrepostos a um fundo com a imagem desbotada de uma catedral.
Ceará

Quem são os novos bispos auxiliares de Fortaleza nomeados pelo papa Leão XIV?

Sacerdotes têm trajetória marcada pelo trabalho com Catequese e Direito Canônico.

Redação
Há 43 minutos
Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo com 3,3 toneladas; veja vídeo
Ceará

Quixeramobim produz maior queijo coalho do mundo com 3,3 toneladas; veja vídeo

Fabricação durou 36 horas e representa marco para a cidade do Sertão Central cearense.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Mulher e criança pulando sobre uma poça de água suja com lixo na beira de uma rua, mostrando desafios de infraestrutura urbana.
Ceará

‘Esgoto na porta’: por que falta de saneamento no Ceará impacta mais as mulheres

Theyse Viana
30 de Novembro de 2025
Vista do Açude de Patos, no Ceará. Um pequeno e estreito cais de concreto com corrimãos metálicos se estende sobre a água escura do açude. Ao fundo, o horizonte mostra morros cobertos por vegetação verde sob um céu azul com muitas nuvens brancas.
Ceará

Mais da metade dos açudes do CE têm volume d’água acima de 50%; veja locais

Situação era ligeiramente mais favorável em 2024, quando 66% dos reservatórios estavam com níveis confortáveis.

Clarice Nascimento
29 de Novembro de 2025
Foto de Amanda Sales com a farda do Colégio Militar, em uma cerimônia.
Ceará

Cearense de 12 anos é a melhor do Nordeste em Olimpíada Nacional e vira 'menina destaque do País'

Amanda Sales, aluna do Colégio da Polícia Militar, vai representar o Nordeste durante solenidade em Brasília.

Maria Clarice Sousa* e Ana Alice Freire*
29 de Novembro de 2025
Ceará

Feira do Curió movimenta economia e preserva memória de Fortaleza

Criada pelos moradores, a iniciativa gera trabalho e fortalece vínculos comunitários

Agência de Conteúdo DN
29 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor oferece vivência acadêmica no exterior a alunos de graduação

Programa de Intercâmbio Acadêmico e da Dupla Titulação proporciona aos estudantes contato com outras culturas e idiomas.

Agência de Conteúdo DN
29 de Novembro de 2025
Foto da orla de Fortaleza com banhistas.
Ceará

Fortaleza tem 28 pontos próprios para banho de mar neste fim de semana; confira a lista

No Interior do Ceará, há 33 pontos próprios para banho.

Redação
28 de Novembro de 2025
Parque de diversões na Washington Soares.
Ceará

Incêndio atinge mata próxima a parque de diversões na Washington Soares

Não há vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará.

Redação
28 de Novembro de 2025
Carro pega fogo no 4º Anel Viário, em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Carro pega fogo no 4º Anel Viário, em Fortaleza; veja vídeo

O motorista do veículo não ficou ferido no incidente.

Redação
28 de Novembro de 2025
A imagem à esquerda mostra o veículo momentos antes do capotamento; à direita, o carro aparece destruído após o acidente.
Ceará

Motorista capota carro enquanto grava vídeo na BR-226, no Ceará

Vídeo feito pelo próprio condutor registra o momento em que ele perde o controle do veículo.

Redação
28 de Novembro de 2025
Ceará

Ceará cria grupo para mapear riscos e definir protocolos contra violência nas escolas

Os representantes dos dois órgãos terão conjuntamente o prazo de 4 meses para elaborar os trabalhos.

Thatiany Nascimento
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra menino diante de rio totalmente poluído por lixo em Fortaleza.
Ceará

Número cresce e Fortaleza já tem mais de 200 áreas de risco mapeadas

Defesa Civil percorreu apenas metade da cidade até agora, e o trabalho deve continuar até 2027.

Theyse Viana
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra fachada do antigo Acquario Ceará, com banner mostrando maquete eletrônica de como o espaço ficará após construção do Campus Iracema da UFC.
Ceará

Obras do Campus Iracema da UFC são iniciadas no antigo Acquario Ceará

Estrutura começou a receber as instalações da Universidade, oficialmente, nesta sexta-feira (28).

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra atleta jogando vôlei de praia nas dependências do Centro de Formação Olímpica, CFO, em Fortaleza.
Ceará

Ceará pode ter centro de excelência da Universidade Federal do Esporte no CFO; entenda

Projeto de Lei que cria a nova instituição de ensino superior foi assinado pelo presidente Lula nesta quinta-feira (27).

Theyse Viana e Maria Clarice Sousa*
28 de Novembro de 2025
Ceará

IDT realiza “Black Friday dos Empregos” nesta sexta (28), com mais de 6 mil vagas

Em Fortaleza, a iniciativa será na Praça José de Alencar.

Agência de Conteúdo DN
28 de Novembro de 2025
Ceará

Mitsubishi Experience em Fortaleza apresenta Linha 2026 neste sábado (29)

Evento exclusivo reúne test-drive off-road, atrações gastronômicas, música ao vivo e ofertas especiais de compra.

Agência de Conteúdo DN
28 de Novembro de 2025
Vista de uma rua urbana movimentada, com ciclovia à esquerda. Dois ciclistas, um vestindo camiseta bordô e boné verde e outro de camiseta branca, pedalam na ciclovia de sentido único, separada da pista principal por tachões. Carros circulam na rua, e pedestres caminham na calçada lateral. Placas de limite de velocidade são visíveis.
Ceará

Balizadores de ciclofaixas são derrubados e geram insegurança na Av. Francisco Sá

Estruturas usadas para proteger ciclistas e sinalizar o trânsito estão danificadas.

Ana Alice Freire*
28 de Novembro de 2025
foto de crianças no Ceará Natal de Luz 2025.
Ceará

Veja fotos da abertura da 29ª edição do Ceará Natal de Luz

O Ceará Natal de Luz 2025 leva o tema "Solidariedade: a Luz que faz o Natal brilhar”.

Redação
27 de Novembro de 2025
Mão com cédulas com notas R$ 100 e R$ 50 contando o dinheiro.
Ceará

Aposentados de Caucaia reclamam de atraso em pagamento após mudança de banco

Previdência, sindicato e banco realizam reunião para solucionar problema nesta quinta (27).

João Lima Neto
27 de Novembro de 2025