Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

De quadrilhódromo a museu: o que a Prefeitura cogita fazer na antiga Escola Jesus Maria e José

A Secretaria da Cultura de Fortaleza tem apresentando, em reuniões internas, as ideias de uso do bem que é centenário e tombado.

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
Ceará
Legenda: O prédio da Escola Jesus Maria e José foi inaugurado em 1905 e integra o primeiro tombamento em conjunto da cidade de Fortaleza.
Foto: Kid Jr

O prédio centenário da antiga Escola Jesus Maria e José, no Centro de Fortaleza, pertencente à Arquidiocese e cedido à Prefeitura em 2009 para ganhar uso público, segue em estado avançado de deterioração. Localizado no encontro das ruas Coronel Ferraz e do Pocinho, o imóvel, que é tombado, teve os acessos vedados por tijolos há alguns anos, e espera por uma nova destinação.

Agora, com o prazo de cessão mais próximo do fim, em 2029, a gestão municipal tem reunido propostas de uso e as apresentado em reuniões ligadas à área cultural. A ideia é, enfim,  recuperar o espaço e definir formas de utilização. 

Em abril deste ano, o Diário do Nordeste publicou que o Governo do Estado desistiu de desapropriar o imóvel que segue em condições de abandono. Um decreto assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT) em abril formalizou o recuo da decisão que havia sido tomada em março de 2022, à época, pelo governador Camilo Santana (PT), que era de desapropriação do prédio.

Veja também

teaser image
Ceará

Com risco de desabar, Casa de Rachel de Queiroz em Fortaleza segue interditada há mais de 1 ano

teaser image
Terra de Sabidos

Centenária e tombada, escola pública no Centro de Fortaleza é pioneira no tempo integral do Ceará

Agora, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), apresentou em ao menos duas reuniões uma do Conselho Municipal de Política Cultural de Fortaleza (CMPC) e outra do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio histórico-Cultural de Fortaleza (COMPHIC), nos meses de setembro e outubro, respectivamente, possibilidades de readequação do imóvel para um novo uso

Indagada, na semana passada, sobre os encaminhamentos dessas propostas, a Secultfor informou ao Diário do Nordeste que elas “seguem em discussões internas”. Nesses encontros, as ideias foram apresentadas pela pasta a diversos conselheiros e os registros dessas apresentações constam em atas das reuniões dos dois conselhos publicadas no Diário Oficial do Município nos dias 19 e 26 de novembro. 

A ideia principal defendida nos encontros é reformar, restaurar e readequar o imóvel ainda que a nova finalidade ainda não esteja absolutamente definida. 

Propostas de ocupação para a antiga Escola Jesus Maria e José:

  • Museu das Culturas Populares e Museu do Maracatu: criação do Museu das Culturas Populares e destinação de área para abrigar o acervo do Museu do Maracatu, atualmente instalado provisoriamente no Teatro Municipal São José.
  • Quadrilhódromo: implantação de um espaço permanente para ensaios e apresentações de quadrilhas juninas, com a construção do primeiro quadrilhódromo de Fortaleza
  • Acervo de artes visuais: criação de um ambiente dedicado ao acervo de Artes Visuais do município, com espaços para acomodação, preservação e recuperação das obras.
  • Reserva técnica e laboratório de restauro: instituição de uma reserva técnica e de um laboratório voltado ao restauro de obras, atendendo a uma demanda já identificada pela Prefeitura.
  • Apoio à cultura tradicional e fomento à memória: criação de um espaço de valorização e apoio aos diversos grupos e agentes da cultura popular, associado a um novo equipamento voltado à produção, promoção e fruição da cultura e da memória de Fortaleza.

Prós e contra das propostas

Na reunião do CMPC em setembro, a secretária da Cultura, Helena Barbosa, apresentou esse ponto de pauta e o arquiteto e coordenador do Patrimônio Histórico e Cultural da Secultfor (CPHC), Diego Amora, detalhou algumas informações, elencando as diversas ideias. 
 
Após a apresentação, alguns conselheiros se manifestaram sobre os usos propostos para o imóvel. O conselheiro Diêgo Barros, da Mídia Digital, registra a ata, se pronunciou sobre a necessidade de um espaço para “Formação Cultural na área Digital” para oficinas e cursos. 

Legenda: Tombado pelo município em 2007, o imóvel vem sofrendo deterioração ao longo dos anos.
Foto: Kid Jr

Já o conselheiro William Monte, nesse ponto, mencionou a possibilidade de a Prefeitura comprar um “terreno baldio” que fica ao lado da Vila das Artes, pois o referido complexo "está sufocado com as 5 escolas que lá funcionam".

Na reunião do Comphic, Diego Amora também fez a apresentação e os conselheiros apresentaram sugestões para o uso do imóvel. Adson Pinheiro, da Associação Nacional de História (ANPUH), considerou inviável o quadrilhódromo e defendeu um projeto voltado às artes visuais. 

Júlia Jereissati, do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), sugeriu um concurso de ideias e Frederico Pontes, da Universidade Federal do Ceará (UFC), destacou a necessidade de estudo de impacto e propôs pensar o espaço também para habitação. 

Outras sugestões foram de Riana Rocha, da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (SETFOR), que propôs ações de descentralização e homenagens aos Tesouros Vivos; e a criação de estúdio para cantadores, sugerida por Francisco Damasceno, da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Na ocasião, a secretária, Helena Barbosa, afirmou que o museu não causaria interferências sonoras. 

O encontro também teve como encaminhamento a entrega de laudos de vistorias atualizados na próxima reunião, para discussão de um parecer com diretrizes para a futura intervenção na escola Jesus, Maria e José.

Qual o histórico do imóvel?

O prédio da Escola Jesus Maria e José foi inaugurado em 1905 e integra o primeiro tombamento em conjunto da cidade de Fortaleza, junto com o Colégio da Imaculada Conceição e a Igreja do Pequeno Grande.

Legenda: A escola destinada à educação cristã com a oferta de instrução a crianças pobres funcionou desse modo até 1920
Foto: Kid Jr

De acordo com informações que constam na instrução de tombamento municipal da Escola Jesus Maria e José, o prédio teve a construção iniciada em  "14 de setembro de 1902, sob a atenção de Dom Joaquim José Vieira, 2º Bispo do Ceará, sendo inaugurada em 22 de janeiro de 1905 e dirigida por irmãs de caridade da congregação de São Vicente de Paulo". 

Até 1920, a escola destinada à educação cristã com a oferta de instrução a crianças pobres funcionou com essa finalidade. Mas, no decorrer do tempo, o prédio teve diversos usos que geraram inclusive mudanças na estrutura. Dentre outros, o prédio já sediou

  • Uma Casa Paroquial (já que fica nas proximidades da Igreja do Pequeno Grande)
  • O Auditório da Rádio Assunção Cearense 
  • Uma firma de venda de equipamentos pesados para a agricultura
  • Foi sede da associação "O Berço do Pobre
  • E também foi o Cine Paroquial.

A instrução de tombamento destaca que o prédio é um exemplar significativo da arquitetura eclética em Fortaleza e uma das poucas edificações educacionais remanescentes da cidade.

O documento ressalta a combinação harmoniosa entre elementos decorativos típicos do ecletismo, como as fachadas e varandas em estrutura metálica, e características tradicionais da arquitetura local, como telhas de barro e cobertura em carnaúba.

Tombado pelo município em 2007 (decreto nº 12.303/2007), o imóvel vem sofrendo deterioração ao longo dos anos, chegando a ser ocupado por famílias sem teto em diferentes momentos. Diante da degradação, a Prefeitura em 2021, vedou as entradas do imóvel. 

 

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Ceará

De quadrilhódromo a museu: o que a Prefeitura cogita fazer na antiga Escola Jesus Maria e José

A Secretaria da Cultura de Fortaleza tem apresentando, em reuniões internas, as ideias de uso do bem que é centenário e tombado.

Thatiany Nascimento
Há 45 minutos
Mão de uma pessoa fechando uma torneira de cozinha cromada, da qual cai uma gota d'água, sobre uma pia de inox e bancada de granito.
Ceará

Em meio a críticas sobre Data Center no CE, gestor da Cogerh garante que uso d’água não é ‘expressivo’

Equipamento previsto para a Região Metropolitana de Fortaleza é alvo de questionamentos sobre consumo hídrico.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Idosas.
Ceará

SVM vence três categorias do Prêmio Sistema Fecomércio Ceará de Jornalismo

Premio foi dividido nas modalidades Interior e Capital.

Bergson Araujo Costa
08 de Dezembro de 2025
Secretária municipal de Saúde, Riane Azevedo.
Ceará

Enfermeira diz ter sido agredida por secretária da Saúde de Fortaleza; gestora nega

A pasta afirma que não houve agressão.

Bergson Araujo Costa
08 de Dezembro de 2025
Com fama de 'mal assombrado', Casarão da Guaiúba ganha decoração natalina e recebe visitas
Ceará

Com fama de 'mal assombrado', Casarão da Guaiúba ganha decoração natalina e recebe visitas

Imóvel é um patrimônio do final do século XIX e esteve abandonado e em ruínas por vários anos.

Clarice Nascimento
08 de Dezembro de 2025
Fortaleza inicia vacinação contra bronquiolite e pneumonia; veja público-alvo
Ceará

Fortaleza inicia vacinação contra bronquiolite e pneumonia; veja público-alvo

Mais de 7 mil doses estão disponíveis em todos os 134 postos de saúde da Capital. A vacina é totalmente gratuita.

Paulo Roberto Maciel* e Nicolas Paulino
08 de Dezembro de 2025
Vista panorâmica de uma pequena capela branca em uma praia arenosa, com o mar e o céu nublado ao fundo, e um grupo de pessoas reunidas ao redor.
Ceará

População constrói santuário em praia do CE para agradecer ‘milagres’ de mulher morta em 1980

Embora não haja reconhecimento oficial da Igreja, Maria Adélia é celebrada por moradores do litoral.

Maria Clarice Sousa*
08 de Dezembro de 2025
Ceará

Com risco de desabar, Casa de Rachel de Queiroz em Fortaleza segue interditada há mais de 1 ano

O imóvel, localizado no bairro Henrique Jorge, é tombado desde 2009 pela Prefeitura.

Thatiany Nascimento
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra diversas motos elétricas enfileiradas na porta de uma loja no Centro de Fortaleza. Na frente, pessoas olham os produtos.
Ceará

Quais as regras para ‘motinhas da Shopee’ que dominam lojas do Centro de Fortaleza

Veículos elétricos se tornam opções ao transporte coletivo, mas desafiam segurança viária.

Theyse Viana
08 de Dezembro de 2025
Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede
Ceará

Plano de saúde Best Senior avança no Ceará com expansão da rede

Operadora conta com a Rede OTO e oferece atendimento especializado para beneficiários 44+

Agência de Conteúdo DN
08 de Dezembro de 2025
Ceará

Interdição no Frotinha da Messejana gera embate entre secretária e enfermeira do Coren; veja vídeo

Na ação de fiscalização do Conselho de Enfermagem, os serviços desses profissionais foram suspensos parcialmente.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Um grupo de mulheres diversas, sorridentes e enérgicas, marchando em uma rua urbana, algumas tocando tambores e segurando cartazes de protesto.
Ceará

Fortaleza e diversas capitais reúnem manifestantes em protestos contra feminicídios

Os atos pedem o fim do assassinato de mulheres e relembram os muitos casos registrados no País.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Ceará

Cearense superdotado de 12 anos é convidado para 1º lançamento de foguete comercial no Brasil

A participação de João Pedro Araújo, o JP das Galáxias, como é conhecido, reconhece o interesse do aluno pela área espacial.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando fragmentos de microplásticos em uma mão, com fundo desfocado ao ar livre.
Ceará

Praias de Fortaleza, Jeri e Amontada estão entre as mais afetadas por microplásticos; veja impactos

Estudos publicados recentemente demonstram como esses fragmentos ameaçam os ecossistemas aquáticos.

Paulo Roberto Maciel*
07 de Dezembro de 2025
Na imagem, ambulância branca do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Brasil, vista de lado em uma rua da cidade. O logotipo do SAMU está na parte superior e o grande número de telefone de emergência,
Ceará

Justiça determina internação de adolescente que feriu três em escola de Fortaleza

Determinação partiu da 5ª Vara da Infância e da Juventude devido à gravidade do ato infracional.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Na imagem, mão preenchendo um gabarito de múltipla escolha com uma caneta esferográfica. Muitos círculos de resposta já estão preenchidos.
Ceará

Provas discursivas de concurso federal reúnem 1.545 candidatos no CE

Segundo exame do Concurso Público Nacional Unificado acontece neste domingo (7).

Redação
06 de Dezembro de 2025
Foto do repórter Águia Dourada, que teve a morte confirmada neste sábado (6).
Ceará

Morre o repórter Águia Dourada, conhecido pelas coberturas policiais na TV

Comunicador estava afastado da televisão desde 2021 por questões de saúde.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fachada do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, com uma ambulância estacionada na porta.
Ceará

Quase um mês após o incêndio no César Cals, lotação de profissionais da enfermagem ainda é impasse

Auxiliares estão trabalhando no Hospital Universitário, mas temem futuro incerto.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Ação de ordenamento em Guaramiranga.
Ceará

Ação de ordenamento em Guaramiranga termina em confusão entre Guarda Municipal e ambulantes

Foi utilizado spray de pimenta para conter alguns ambulantes.

Bergson Araujo Costa
05 de Dezembro de 2025
Foto da grama sintética aplicada na Praça do Ferreira após a requelificação.
Ceará

Reforma da Praça do Ferreira troca grama natural por sintética

Material artificial substitui grama natural em trechos de área verde; especialista explica efeitos no conforto térmico e na permeabilidade.

Maria Clarice Sousa*
05 de Dezembro de 2025