Sistema Verdes Mares é o grande vencedor do Prêmio UFC de Jornalismo

O Sistema Verdes Mares (SVM) foi o grande vencedor do Prêmio UFC de Jornalismo, entregue nesta segunda-feira (15). Diário do Nordeste, Verdinha FM 92.5, TV Verdes Mares e g1 Ceará foram premiados em todas as categorias existentes.

Na categoria Reportagem Texto, a repórter Thatiany Nascimento, do Diário do Nordeste, venceu o 1º lugar com a reportagem "Alunos 60+ ocupam universidade para manter mente ativa, socializar e reforçam debate sobre inclusão".

A Verdinha FM 92.5 ficou em segundo lugar da categoria Reportagem em Áudio, com "Envelhecer em movimento", assinada por Beatriz Irineu, Mariana Lazari e Sofia leite, com Tiago Souza na técnica de som.

A repórter Gabriela Feitosa, do g1 Ceará, ganhou o segundo lugar com a reportagem "A contaminação silenciosa que ameaça a insegurança alimentar de comunidades tradicionais em zona rural do Ceará".

Categoria foto e vídeo

Em fotojornalismo, a repórter fotográfica Fabiane de Paula foi a vencedora do 1º lugar com os registros da Série 60+.

A categoria Reportagem em Vídeo foi vencida por Aline Oliveira, Lucas Falconery, Susy Costa, Angélica Ferreira, Jemmyle Cunha, Otávio Augusto, Carlos Marlon, Nilton Alves, da TV Verdes Mares.