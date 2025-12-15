Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Elmano garante subsídio de R$70 milhões ao IJF e tratamento do câncer no interior

Aporte do Estado se soma a investimentos municipais e federais.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Fachada do Prédio Juraci Vieira de Magalhães do IJF2, em Fortaleza, Ceará, com arquitetura moderna, logos institucionais e uma ambulância estacionada na frente.
Legenda: Unidade de saúde é referência no tratamento de politraumas.
Foto: Kid Júnior.

O governador Elmano de Freitas confirmou a manutenção, em 2026, da ajuda financeira ao Instituto Dr. José Frota (IJF), maior hospital da rede de Fortaleza que é referência no socorro a traumas e lesões de alta complexidade. A unidade é mantida por verbas municipais, estaduais e federais.

Respondendo sobre o rateio de recursos, Elmano garantiu que o Estado fornecerá R$70 milhões por ano para o hospital, cumprindo o apoio solicitado anteriormente pela Prefeitura de Fortaleza.

“Aqui em Fortaleza, nós garantimos ao prefeito Evandro (Leitão) R$70 milhões do IJF, que vai permanecer essa ajuda. Nós vamos garantir R$70 milhões por ano”, informou em entrevista ao programa Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM 92.5, na manhã desta segunda-feira (15).

No início deste ano, o Governo havia aumentado o aporte para R$120 milhões, após uma série de problemas no fornecimento de alimentos, remédios e insumos hospitalares na unidade constatada ao fim de 2024.

Em novembro, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também foi a Brasília em busca de recursos para o IJF. Ele solicitou à bancada federal cearense um investimento na ordem de R$ 75 milhões

Além do IJF, o governador destacou a recuperação da Santa Casa de Misericórdia Fortaleza, que, segundo ele, estava operando com apenas cinco leitos. Após intervenção da Prefeitura na administração, a unidade possui 210 leitos funcionando e realizou mais de 600 cirurgias. 

Elmano expressou satisfação com a transformação. “Eu estive lá sábado e fiquei muito orgulhoso e feliz de ver famílias sendo operadas, as pessoas bem recebidas, a Santa Casa sendo reformada e colocada como ela é: orgulho pro nosso povo”.

Interiorização do combate ao câncer

Elmano de Freitas enfatizou o trabalho de fortalecimento da saúde no Ceará através da construção de hospitais no interior. Ele mencionou unidades já estabelecidas, como as de Cariri, Sobral, Quixeramobim e Vale do Jaguaribe, e a abertura do Hospital Universitário (HUC), que conta com mais de 800 leitos e é maior já construído no Ceará. 

Entre os projetos em andamento, o governador listou a conclusão do hospital de Crateús, prevista para junho de 2026, a abertura do hospital de Itapipoca e o início das obras em Baturité e Iguatu.

A ampliação do tratamento oncológico no interior, uma das principais promessas da gestão, está em curso e “será aumentada”. O serviço já funciona em Quixeramobim e no Vale do Jaguaribe. Além disso, o tratamento está sendo implementado em Brejo Santo e em Crateús.

Essa expansão do tratamento do câncer contou com o apoio da bancada federal do Ceará. O governador ressaltou que senadores e deputados federais garantiram “mais de R$130 milhões para nós podermos pagar os profissionais e estabelecer os serviços nesses locais”. 

O Estado contribui adicionando a outra metade dos recursos necessários para continuar ampliando os serviços de tratamento oncológico, especialmente em Crateús, Brejo Santo e Quixeramobim.

Os novos centros ajudam a ampliar o número de diagnósticos e aumentar a oferta de ressonâncias, tomografias e cirurgias, reduzindo o tempo de espera dos pacientes.

