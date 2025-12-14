Governo Federal cede terreno na Praia do Futuro para usina de dessalinização da Cagece

O Governo Federal cedeu por 30 anos, à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), um terreno na Praia do Futuro, em Fortaleza, para a construção da usina de dessalinização de água do mar — a Dessal do Ceará.

Com 88,3 mil metros quadrados e valor estimado em R$ 31,2 milhões, o espaço servirá de base para a instalação da planta de dessalinização. As informações foram publicadas pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e constam no Diário Oficial de sexta-feira (12).

Por envolver a instalação de dutos em terreno de marinha, a SPU é o órgão responsável por emitir autorização de passagem na faixa de areia da Praia do Futuro e, depois, pela autorização de uso do espelho d'água em mar.

A expectativa é de que as obras da construção da planta durem cerca de dois anos.

Em julho deste ano, o governador Elmano de Freitas disse ao Diário do Nordeste que as famílias que viviam na região já foram totalmente remanejadas para outros locais, após a realização de acordos.

Dessal do Ceará

Quando pronta, a usina de dessalinização de água do mar no Ceará deve ter a capacidade de produção de água de 1 m³ por segundo. O equipamento utilizará tecnologia de osmose reversa para obtenção de água potável, processo em que o sal é separado da água por meio da aplicação de uma pressão sobre o líquido.

A ideia é que a água dessalinizada seja utilizada, prioritariamente, para o consumo humano de uma população estimada em 700 mil pessoas da Região Metropolitana de Fortaleza.

O projeto da Dessal do Ceará se arrasta há pelo menos quatro anos devido a uma série de impasses com empresas de telecomunicações. Isso, porque o antigo projeto da dessalinizadora era muito próximo dos cabos de fibra óptica que fazem com que Fortaleza tenha a condição de hub tecnológico.

Contudo, a planta só deverá ser acionada quando os volumes de água armazenados nos açudes forem reduzidos e quando a escassez de chuvas entrar em níveis de alerta.