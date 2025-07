Praia do Pacheco, em Caucaia, receberá usina de dessalinização com investimento milionário

O município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), deve receber uma usina de dessalinização, com investimento estimado em R$ 17 milhões. A informação foi confirmada pela gestão municipal.

A licitação para as empresas interessadas será aberta no próximo dia 23 de julho. O empreendimento será instalado em uma área pública do Loteamento Parque Deodato, na Praia do Pacheco.

A usina terá capacidade para abastecer cerca de 15 mil pessoas — o equivalente a 5% da população do município —, convertendo a água do mar em potável por meio do processo de osmose reversa.

O projeto não tem relação com a construção de data centers no município, como o empreendimento bilionário da Casa dos Ventos.

Usina deve atrair empresas de engenharia e saneamento

A usina de Caucaia foi pensada em 2018 e está sendo retomada pela gestão municipal. O investimento estimado para a construção, na época, era de R$ 12 milhões.

Agora, o projeto pode demandar cerca de R$ 17 milhões, segundo Machidovel Trigueiro Filho, secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da cidade.

De acordo com o secretário, o consórcio Wai Seta Caucaia Ltda foi apontado em 2020 como executor da obra, mas a licitação não foi concluída naquele ano.

“O projeto tende a atrair empresas de engenharia e saneamento, especialmente operadoras de tratamento de água e construtoras com experiência em dessalinização”, afirma. Machidovel Trigueiro Filho Secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico de Caucaia

O secretário ressalta que toda a água dessalinizada deve ser direcionada para o consumo da população de Caucaia.

“Também pode haver sinalização para expansão em áreas industriais que dependem de água de qualidade. Mas não há confirmação alguma de interesse de Data Centers, nem previsão para isso”, pondera.

Quais serão as próximas etapas

O certame para escolha da empresa para construir a usina dessalinizadora será aberto em 23 de julho. A selecionada deve ser especializada em fornecimento, transporte, instalação e montagem das linhas de entrada de água.

A licitação irá considerar tanto a qualidade técnica da proposta quanto o preço oferecido pelos licitantes. Somente após a escolha da empresa ou consórcio as obras deve ser iniciadas.

Adi Carneiro Bastos Neto, secretário-executivo da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental de Caucaia, aponta que o prazo previsto para execução da construção é de seis a oito meses.

“O projeto é dividido em várias estruturas principais, cada uma com especificações detalhadas de materiais e equipamentos, como prédio de tratamento, casa de captação e equipamentos principais do processo de dessalinização”, afirma.

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) emitiu, em junho de 2020, autorização para serviços de engenharia na área da Praia do Pacheco. O projeto deve obter novamente a autorização, já que a emitida anteriormente venceu em 2021.

O Instituto de Meio Ambiente de Caucaia também expediu licença de instalação em 2021, com validade até outubro de 2026.

USINA DEVE PRODUZIR 1,2 MILHÃO DE LITROS DE ÁGUA POR DIA

A usina deve ter capacidade para produzir cerca de 1,2 milhão de litros de água potável por dia. A planta terá vazão de entrada de 2.880 m² água, com potencial de recuperar 42% do líquido recebido.

A dessalinização é realizada por meio de osmose reserva, processo de filtragem que utiliza uma membrana para remover impurezas e partículas da água.

O empreendimento será instalado a cerca de 100 metros da praia. A captação da água marítima será realizada por bomba centrífuga, a aproximadamente 150 metros da linha de costa.

Legenda: Usina dessalinizadora em Caucaia terá investimento de pelo menos R$ 12 milhões Foto: Reprodução

A bomba deve assegurar um fluxo de água contínuo e estável ao longo do tempo, permitindo o abastecimento regular da usina.

Já a tubulação de saída da água, destinada ao descarte da salmoura, ainda será definida a partir de levantamento topográfico. “O emissário deve garantir a dispersão adequada do efluente no ambiente marinho, atendendo às exigências ambientais e normativas”, aponta o projeto.

DESSAL EM FORTALEZA

Outra usina de dessalinização será instalada na Praia do Futuro, em Fortaleza, com capacidade de abastecer cerca de 720 mil pessoas.

A Dessal do Ceará foi idealizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) em 2015 e tem investimento de R$ 3 bilhões para 30 anos de operação.

As obras devem começar em agosto, caso a licença ambiental seja expedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

O endereço da Dessal precisou ser alterado após impasses com empresas de telefonia. A usina ficaria em uma área da Praia do Futuro localizada a poucos metros dos cabos submarinos que compõem o Hub Tecnológico de Fortaleza, que transformaram a Capital na segunda mais conectada do mundo por meio das estruturas de fibra óptica.

Um novo projeto instalará a usina a 1 quilômetro (km) de distância do antigo terreno onde seria construída a Dessal do Ceará.