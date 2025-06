Data Center da Casa dos Ventos em Caucaia deve gerar 15 mil empregos na 1ª fase; veja projeto

O Data Center bilionário a ser instalado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, deverá gerar cerca de 15 mil empregos, entre diretos e indiretos, apenas na primeira fase da construção, segundo previsão do Secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do município, Machidovel Trigueiro Filho.

Após a conclusão, estima-se a manutenção de cerca de 500 empregos diretos, todos exigindo alta especialização técnica. O empreendimento será conduzido pela Casa dos Ventos, empresa do cearense Mário Araripe, um dos homens mais ricos do Brasil.

A construção está prevista para iniciar no segundo semestre de 2025, com início das operações programado para o primeiro semestre de 2027. De acordo com o secretário, gigantes mundiais como a ByteDance (controladora do TikTok), Google, Amazon e Apple já demonstraram interesse ou estão monitorando de perto o desenvolvimento dessa infraestrutura.

Por isso, segundo ele, o município está empenhado na melhoria da infraestrutura local, na elaboração de novas legislações de incentivo e na consolidação de parcerias com universidades, como o Instituto Federal do Ceará (IFCE) e instituições privadas, com o objetivo de viabilizar formação técnica e superior aos jovens de Caucaia, para capacitá-los para essa demanda do mercado de trabalho.

“A combinação de energia renovável, segurança jurídica e a qualidade da nova rede de transmissão tornam Caucaia um local estratégico para operações de computação em nuvem, computação de borda, inteligência artificial, segurança cibernética, indústria da telemedicina e fintechs (bancos digitais)”, lista Machidovel.

“O prefeito Naumi Amorim, ciente desse potencial transformador, tem reforçado junto à nossa secretaria, em articulação com outras pastas municipais, também a missão de fazer de Caucaia um grande polo de inovação tecnológica”, completa.

Como será o data center

Data Center deve ser construído em área da ZPE (em amarelo) às margens da rodovia CE-348

O Diário do Nordeste teve acesso ao projeto do data center, que ainda não especifica o número exato de prédios do complexo. Sabe-se que será um empreendimento multi-edifícios de porte industrial, integrando unidades de processamento, refrigeração, suporte técnico, entre outras, distribuídas em aproximadamente 12 quadras.

Na planta, destaca-se uma estrutura de grande porte voltada ao processamento e outra dedicada ao armazenamento de dados. O centro contará com 10 salas de dados, cada uma com mais de 2.000 m², apoiadas por sistemas de resfriamento, distribuição de energia e infraestrutura técnica.

A operação será garantida por dezenas de salas elétricas, geradores, transformadores e centros de controle, como o Centro de Operações de Rede (NOC, na sigla em inglês) e o Centro de Operações de Segurança (SOC, na sigla em inglês).

O complexo incluirá áreas específicas para segurança, destruição de dados, depósitos logísticos, laboratórios, setores administrativos e espaços de bem-estar para os funcionários.

A circulação interna será ampla, contando com corredores superiores a 5.000 m², escadas, elevadores e mais de 60 passagens técnicas verticais (shafts) para a integração de sistemas, além de tanques e salas técnicas.

O que falta para o data center sair do papel

Atualmente, o data center encontra-se na fase de planejamento técnico, que envolve estudos e definição das infraestruturas energéticas e hídricas necessárias, embora ainda aguarde a conclusão do licenciamento ambiental.

O projeto já possui Licença Prévia emitida pela Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (Semace) e autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para conexão à rede elétrica.

O data center está em processo de obtenção do alvará de construção, cuja tramitação teve início em 16 de junho de 2025. Nessa quinta-feira (26), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou no Diário Oficial da União (DOU) a autorização (outorga) concedida à Casa dos Ventos S.A para realizar a conexão de suas instalações de energia à rede elétrica nacional no Ceará.

A permissão contempla a construção e utilização de linhas de transmissão específicas que interligarão o Data Center e outras instalações às subestações locais.

Veja a publicação no Diário Oficial da União

Segundo o secretário Machidovel, em Caucaia, estão em andamento, neste mês, dois procedimentos administrativos vinculados à emissão da Carta de Anuência para a empresa Casa dos Ventos.

Esse documento concede autorização para a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica, fundamental para o funcionamento do Data Center. De acordo com ele, os processos já receberam aprovação e estão na fase final, que consiste na coleta das assinaturas para a efetivação da autorização.

O que é um data center

Um data center, conhecido também como centro de processamento de dados, é uma instalação destinada ao armazenamento e processamento massivo de informações digitais.

Nele, uma infraestrutura robusta composta por servidores, dispositivos de armazenamento e demais equipamentos de rede processa grandes volumes de dados, desde transações financeiras a conteúdos multimídia.