Quais as ruas mais caras de Fortaleza? Superprédios valorizam endereços e imóveis custam R$ 10 mi

O preço médio do metro quadrado (m²) para comprar um imóvel residencial novo em Fortaleza foi, em maio deste ano, de R$ 11.452. Para quem procura uma unidade para morar em cinco endereços da Capital, no entanto, o valor dispara e pode ultrapassar facilmente a casa dos R$ 40 mil/m².

Os dados constam no Relatório do Mercado Imobiliário, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE). A pedido do Diário do Nordeste, a entidade disponibilizou informações das ruas com imóveis residenciais novos mais caros de Fortaleza.

A principal delas é a avenida Beira-Mar. Localizada entre os bairros Praia de Iracema, Meireles e Mucuripe, a via conta com novas unidades que superam os R$ 10,6 milhões, em sua maioria localizadas nos chamados superprédios, como o Ivens Monumental e o Pininfarina.

Veja também Negócios Fortaleza que nunca dorme: quais negócios movimentam economia da cidade na madrugada? Negócios Quatro rodovias estaduais com conexão à ferrovia Transnordestina recebem obras no Ceará; veja locais

Na sequência, mas ainda na região, fica a rua Arquiteto Emilio Hinko, no Mucuripe. O valor de um imóvel residencial no local ultrapassa facilmente a casa dos R$ 7,5 milhões, representados sobretudo pelo One e pelo Sky, dois superprédios da Colmeia.

As demais vias com imóveis residenciais mais caros de Fortaleza estão localizadas prioritariamente na região da área nobre da cidade, em quadrilátero delimitado por quatro avenidas principais:

Beira-Mar, ao norte;

Barão de Studart, a oeste;

Senador Virgílio Távora, a leste;

Dom Luís, ao sul.

Esse recorte foi feito por Sérgio Macedo, diretor de Estatístico do Sinduscon-CE. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele comenta que esse é o quadrilátero mais valorizado da cidade e, por consequência, tem terrenos para futuras construções reduzidos. Com menor oferta e alta demanda, o preço dispara.

"Não tem empreendimento na avenida Dom Luís, na Virgílio Távora. As avenidas mais caras de Fortaleza hoje, se pegar numa sequência, for comprar hoje e adquirir terreno. A Beira-Mar é a mais cara. O produto mais vendido lá foi R$ 35 mil o metro quadrado", define.

"A Beira-Mar tem um preço absurdo, é um produto à parte. Custa R$ 30 mil, R$ 40 mil o metro quadrado em média, e nas outras ruas vão custar R$ 10 mil, R$ 12 mil", completa.

Legenda: Avenida Desembargador Moreira é uma das mais valorizadas de Fortaleza Foto: Kid Junior

Áreas de valorização estão descendo rumo ao Eusébio

A grande questão ponderada por Sérgio Macedo é que falta espaço para construir no quadrilátero assinalado por ele como o mais caro da cidade. Por isso, essas áreas acabam se pulverizando em direção a outros espaços, como o Cocó e o Guararapes.

"Se vai ser desenvolvido um produto, a primeira coisa que tem que se pensar é no endereço. Se tem um endereço como Beira-Mar, tem que desenvolver para aquele produto com metro quadrado de mais de R$ 30 mil. Não consegue hoje se desenvolver um produto no Meireles que não seja de altíssimo padrão. Os terrenos são caros e têm interesse. A primeira coisa que o cliente quer é endereço, aí vai para o produto para poder ficar na conta dele", define.

"Toda Fortaleza é feita assim. Tem o endereço do Meireles, o endereço mais caro, depois tem Aldeota, Cocó, Guararapes, bairro de Fátima, Parquelândia. Olhando os produtos colocados, são adequados às rendas daquelas regiões", decreta o diretor do Sinduscon-CE.

Para ele, as vias mais caras de Fortaleza seguem o fluxo de avenidas comerciais, caso da Barão de Studart e Washington Soares. Pelo alto fluxo de pessoas e o trânsito frequente de veículos, elas se constituem como importantes indutoras de investimentos em unidades residenciais.

"Washington Soares é uma avenida comercial de um fluxo absurdo, que vai para bairros como Guararapes, Luciano Cavalcante e para a saída da cidade rumo ao Eusébio. As avenidas comerciais puxam muito o preço. O entorno fica mais barato. A região do Cocó é muito forte, na região da avenida Santos Dumont. Tem quadriláteros em Fortaleza que são muito fortes em preço", explica.

Quais as ruas mais caras de Fortaleza? Veja preço médio por unidade