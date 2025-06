Quatro rodovias estaduais com conexão à ferrovia Transnordestina recebem obras no Ceará; veja locais

Uma série de rodovias estaduais no Ceará irá receber obras de melhorias visando a futura conexão com a ferrovia Transnordestina. O transporte intermodal, utilizando a linha férrea e rodovias, deve aumentar a capacidade logística do Estado.

As obras devem ocorrer em cinco rodovias e começar nas próximas semanas, segundo a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará. O conjunto de rodovias está entre os municípios de Cedro e Iguatu.

Serão 55 quilômetros de obras de pavimentação. Veja as rodovias:

Heitor Studart, coordenador do Núcleo de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), destaca que as intervenções são importantes para a movimentação econômica da região do Sertão Central.

“A ferrovia vai ser importante para abastecer o setor industrial, de minérios, combustíveis, grãos, a bacia leiteira. Precisará então de pátios intermodais que vão se desenvolver com a sua implantação, desde a entrada de Missão Velha até a Região Metropolitana de Fortaleza”, afirma.

A melhoria nas rodovias é indispensável para o futuro aumento do fluxo de veículo pesados, complementa Heber Oliveira, professor do departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O projeto de reestruturação rodoviária deve ser definido após estudos de tráfego e planejamento das transformações da rodovia.

“A integração modal é sempre bem-vinda, desde que acompanhada de uma infraestrutura de transportes que lhe dê suporte. De nada adianta rodovias inadequadas, inseguras e incompatíveis para o tráfego previsto, pois elas não conseguirão atender à demanda das cargas que chegam ou parte do modo ferroviário”, comenta.

Se a integração entre modais for realizada adequadamente, a otimização deve ser sentida desde o produtor até o consumidor, diminuindo custos e acelerando o transporte, destaca o especialista.

OUTRAS INTERVENÇÕES IMPORTANTES

Além das melhorias nas rodovias da região entre Cedro e Iguatu, Heitor Studart destaca outras intervenções necessárias em rodovias cearenses.

“O mais importante seria a duplicação da CE-455, que sai da Região Metropolitana de Fortaleza ligando Maranguape ao encontro da Transnordestina, chegando à CE-020”, afirma.

Studart aponta que a estrada abrange todo o polo industrial da Grande Fortaleza, onde está concentrada a grande maioria das indústrias cearenses.

Veja também Negócios 'Labubu' impulsiona AliExpress na América Latina e ultrapassa Vale em valor de mercado Negócios Por que nenhuma empresa tem interesse em explorar petróleo em águas cearenses? Negócios Elmano se reúne com CEO global da Fortescue e 'avança diálogo' para projeto de R$ 18 bi no Pecém

Ele também elenca a BR-020 na prioridade de intervenções, primeiramente com pavimentação e posteriormente duplicação da rodovia.

“As federações das indústrias estão fechando um plano estratégico logístico, no Ceará e no Nordeste, para ser alocado ao Ministério do Nordeste. São muitas intervenções e claro que não se pode fazer tudo de uma vez”, diz.

Com capacidade de transporte 30 milhões de toneladas por ano, a Transnordestina deve dobrar a capacidade de escoamento de cargas do Porto do Pecém até 2035.

A Transnordestina no Ceará tem 608 km de extensão e funcionará com três terminais de carga. Atualmente, as obras estão nos lotes 8, de Quixadá a Baturité, e 11, do Porto do Pecém a Caucaia.

440 KM DE ESTRADAS ESTADUAIS EM OBRAS

Cerca de 440 quilômetros de rodovias estaduais estão passando por intervenções no Ceará, segundo a SOP. O investimento estimado é de R$ 905 milhões.

Além das rodovias que conectarão com a Transnordestina, as CE-253, em Pacoti; CE-257 também passarão por obras de pavimentação, totalizando 55 km.

Há 120 quilômetros de estradas estaduais em duplicação:

CE-293, em Missão Velha: 80% concluída;

CE-38, no Contorno do Crato: 80% concluída;

CE-085, entre Trairi e Itapipoca: 40% concluída.

Outra grande obra de infraestrutura é a construção do 4º Anel Viário. O projeto passou de responsabilidade da União para o Governo Estadual em 2022

As obras já levam mais de 14 anos e, segundo o governador Elmano de Freitas, devem ser concluídas até o fim de 2025. Segundo a SOP, as obras na Capital precisaram se readequar para trabalhos de desvio da rede de gás.

"A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já emitiu a autorização para realizar os ajustes nas tubulações de gasoduto da área, que devem ocorrer nos próximos meses. Enquanto isso, outros serviços da obra são realizados em quatro retornos do Anel Viário, localizados no Eusébio", disse a pasta.

O 4º Anel Viário de Fortaleza tem início em Eusébio no entroncamento entre as CEs 010 e 040 e surgiu como alternativa para o tráfego intenso entre Fortaleza e os portos do Pecém e do Mucuripe.