Transnordestina: Lotes 9 e 10 serão contratados no segundo semestre de 2025, diz diretor da Sudene

A partir de agosto, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) vai liberar R$ 1 bilhão para a construção dos lotes 9 e 10 da Transnordestina, entre Baturité e Caucaia. Foi o que informou o diretor de gestão de Fundos, Incentivos e Atração de investimentos, Heitor Freire, ao PontoPoder nesta terça-feira (17), durante o Seminário dos Prefeitos 2025. Com isso, até o fim deste ano, as obras vão absorver R$ 2 bilhões do aditivo de R$ 3,6 bilhões autorizado para financiamento pelo Banco do Nordeste (BNB) em 2024.

Antes disso, a Sudene vai pagar R$ 600 milhões para dar continuidade aos lotes 8 – cuja ordem de serviço foi assinada no início do mês –, de Quixadá a Baturité, e 11, do Porto do Pecém a Caucaia. O montante de R$ 400 milhões já havia sido liberado em janeiro para essas áreas. Em 2026 e em 2027, respectivamente, serão depositados mais R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões.

Veja também PontoPoder Apenas 105 cidades cearenses têm guardas municipais estruturadas, diz presidente da Aprece PontoPoder Eduardo Bismarck diz ser difícil deputados federais ficarem no PDT: 'não fomos valorizados'

"Devido ao Orçamento da União, a gente tem essa agenda de pagamento do FD (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste). Mas ela é garantida em lei, é só mesmo questão de agendamento. Não sofre qualquer contingenciamento do governo, ela é algo garantido, e lembrando que isso é um financiamento, ou seja, a Transnordestina vai pagar de volta os cofres públicos", explicou.

"A obra em si já vai estar sendo movimentada. A Transnordestina começa a operar neste ano e se conclui no ano que vem. Isso aí é um fato, já é prometido e a construção está indo muito rápido, mais de 90% da obra está sendo construída. Mas os lotes 9 e 10 devem estar sendo contratados ainda, já que tem toda uma questão burocrática, de licitação, de edital, então isso aí deve estar acontecendo no segundo semestre", completou Freire.

O contrato no Ceará é tocado pela concessionária Transnordestina Logística (TLSA). O orçamento atual do projeto é de R$ 15 bilhões, dos quais mais de R$ 7 bilhões já foram investidos. Espera-se que a entrega da Fase 1 da ferrovia ocorra até 2027. A previsão para fase 2 é até 2029.

Seminário dos Prefeitos 2025

A 13ª edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2025, ocorreu no Centro de Eventos do Ceará até esta terça-feira (17). O evento reuniu deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas de todo o Brasil para discutir assuntos como inovação, governança e sustentabilidade nas gestões.

O tema que norteou as discussões, palestras e painéis nesta edição do Seminário foi "Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas".

Transmissão do evento: