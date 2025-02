Trecho da Transnordestina entre Itapiúna e Baturité deve ser contratado em 40 dias

A obra da ferrovia Transnordestina deve ter mais um lote contratado até o fim de março. Desta vez, será o trecho 8, compreendido entre as cidades de Itapiúna e Baturité, na região do Maciço de Baturité. Atualmente, a construção está na fase de mobilização dos trabalhadores do lote 11, que vai do Porto de Pecém até Caucaia.

Segundo o diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A, Tufi Daher, essa mobilização do lote já contratado deve começar em 30 dias.

“Para uma ferrovia de 1,2 mil quilômetros consideramos que está faltando pouquíssimo. Faltam três lotes só, para serem contratados, sendo os lotes oito, nove e dez e temos a expectativa de contratar todos ainda no primeiro semestre de 2025. Então, a nossa obra está indo 'de vento em popa' e, dessa vez, com certeza, a gente vai terminar esse projeto”.

Como estão os repasses da obra

Sobre o cronograma de desembolsos dos recursos, Daher comenta que era previsto R$ 1 bilhão no ano passado, dividido por questões internas do Governo Federal. Assim, já foram recebidos R$ 400 milhões e, os outros R$ 600 milhões, devem ser repassados em 90 dias.

“Um lote de 50 km, em qualquer lugar do país, fica em torno de R$ 1 bilhão (considerando que o quilômetro construído custa de R$ 17 a R$ 20 milhões). Então, é lógico que a Transnordestina precisa ter um capital intensivo para poder contratar. Ela não pode dar cheque sem fundo”, diz Daher.

A empresa também tem a expectativa de receber um recurso do Finor (fundo de natureza privada alimentado pela aplicação de empresas em opção de imposto de renda incidente sobre o lucro real), no primeiro semestre, em torno de R$ 600 milhões a R$ 800 milhões.

Já, para o fim deste ano, após comprovar o uso do primeiro R$ 1 bilhão do empréstimo que tem o total de R$ 3,6 bilhões, é esperado o repasse de mais R$ 1 bilhão.

“A segunda parcela ocorrerá, provavelmente, entre outubro e novembro desse ano, para dar continuidade a obra”, afirma o presidente da Transnordestina, lembrando que ainda são previstos R$ 1 bilhão em 2026 e R$ 600 milhões em 2027, para fechar a conta do valor total do empréstimo.

FNE não é única fonte

Daher ressalta também que o FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), embora seja a maior fonte, não é a única.

“Hoje a empresa está com recurso, está com quase três mil trabalhadores e, em cada lote mobilizado, são em torno de 600 a 800 pessoas, dependendo do movimento de terra que vai ter. Aqui no Pecém a gente deve mobilizar umas 600 pessoas, e espero que no mês de março a gente assista à mobilização”.

As informações foram repassadas por Daher na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Parque de Tancagem da Dislub no Porto do Pecém, na manhã desta quarta-feira (19).

