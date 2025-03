Cearense Trust Control mira mercado de São Paulo e projeta faturar R$ 30 milhões

A Trust Control, empresa cearense especializada em cibersegurança, está debutando no mercado de São Paulo com a aquisição da Beon Security.

Com a transação, a companhia — líder no setor nas regiões Norte e Nordeste — passa a operar diretamente no maior polo econômico do país, projetando um faturamento de R$ 30 milhões em 2025, o que significa expansão de 45%. Do montante total, 20% devem vir da nova unidade paulista.

A meta é conquistar 15 novos clientes na região nos próximos 12 meses, com foco em empresas de médio porte, que operam entre mil e 10 mil dispositivos.

Fundada em 2009, a Trust Control presta serviços de segurança da informação com foco em detecção e resposta a incidentes, atendendo clientes de diversos setores.

Com a incorporação da Beon Security, a empresa amplia sua base de serviços com soluções como Mobile App Security, Anti Ransomware e API Security, além de assumir contratos com clientes como KardBank, Matrix Energia e Grupo Kantar.