Muda a coordenadoria dos Jovens Empresários de Fortaleza

Mudança no comando da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza): no próximo dia 3 de abril, será empossado o seu novo coordenador geral, Tiago Guimarães, que substituirá o atual Lucas Melo. O evento acontecerá às 17 horas, no auditório principal da Fiec. Na mesma oportunidade, será lançado o livro que celebra os 35 anos de trajetória da entidade.

Engenheiro especializado em XR, ou seja, Realidade Estendida, Tiago Guimarães acumula mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de soluções imersivas para grandes marcas, incluindo Boticário, Enel, Nivea e Netflix. Seus trabalhos, que abrangem realidade virtual, realidade aumentada e modelagem 3D, já foram reconhecidos globalmente, conquistando prêmios nos festivais de Cannes Lions e Clio Awards. Além disso, suas criações artísticas inovadoras, incluindo O Meio que Risca a Pedra, refletem um compromisso com a educação, inspiração e transformação social por meio da tecnologia.

A cerimônia de posse do novo coordenador da AJE reunirá empresários, autoridades e lideranças do ecossistema empreendedor cearense que reforçarão o compromisso da entidade com a inovação e o desenvolvimento.