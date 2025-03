Em aço e vidro, BS Steel, de R$ 650 milhões, será lançado em julho

Está praticamente pronto e será lançado até o fim do próximo mês de julho o projeto arquitetônico do edifício BS Steel, que terá estrutura totalmente em aço e revestimento de vidro. Ele pretende ser o que o seu empreendedor, empresário Beto Studart, vem chamando de “um novo marco da arquitetura e da engenharia da construção civil do Ceará”.

O projeto, de autoria do arquiteto cearense Daniel Arruda, prevê a construção de duas torres – uma residencial, com 13 andares, outra, empresarial, com 27 pavimentos. O Valor Geral de Vendas (VGV) do BS Steel será de R$ 650 milhões. Ele será construído na mesma quadra da Aldeota onde se ergue hoje o BS Gold, outro empreendimento – residencial – da BS Participações.

Beto Studart revelou ontem a esta coluna que a torre comercial do BS Steel ocupará toda a área Leste da quadra, que é a virada para a Avenida Senador Virgílio Távora. Cada um dos seus 27 pisos terá laje de 800 metros quadrados, que serão ocupados por escritórios de empresas locais, nacionais e estrangeiras.

Ainda segundo Studart, as obras de construção das duas torres serão iniciadas no fim de 2026 ou início de 2027, mas ambas ficarão prontas em menos de três anos, pois na sua construção não se utilizarão materiais como concreto, areia e cimento, tornando o canteiro da obra enxuto e limpo, o que acelerará a execução do seu cronograma e reduzirá os custos.

Ele não tem qualquer temor em relação ao sucesso do seu novo empreendimento. E para provar seu otimismo, confessou que comercializará apenas 45% dos espaços da torre comercial do BS Steel:

“Ficaremos com 55% das salas, este é o nosso plano, copiando o que já fizemos, com pleno êxito, no BS Design, na Avenida Desembargador Moreira, que tem hoje locados 100% de suas salas. No BS Design, a receita com a locação dos seus espaços comerciais alcança, mensalmente, o patamar de R$ 2,5 milhões”, informa Beto Studart.

O aço a ser utilizado na construção do BS Steel será de um tipo especial desenvolvido por duas gigantes da siderurgia brasileira e mundial: a multinacional indiana ArcelorMittal e a também multinacional brasileira Gerdau, que tem usina siderúrgica nos Estados Unidos.

O projeto arquitetônico do BS Steel é de autoria do arquiteto Daniel Arruda; o projeto de estrutura metálica é de Raimundo Calixto; o de estrutura é de Marcelo Diego; o de paisagismo foi elaborado pelo escritório de Benedito Abbud; e o de instalação é de Alexandre Sobreira.

Cearense Termaco na Intermodal South America 2025

O Grupo Termaco, com sede em Fortaleza e atuação em vários estados brasileiros, estará presente na Intermodal South America 2025, evento que acontecerá de 22 a 24 do próximo mês de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Reconhecida como a maior feira de logística da América do Sul, a Intermodal reúne inovações, tecnologias e serviços voltados para os segmentos de logística, intralogística, transporte de cargas e comércio exterior.

Com um estande próprio, o Grupo Termaco exporá suas soluções logísticas de ponta a ponta. O evento, que se realiza anualmente, costuma atrair um público qualificado, incluindo tomadores de decisão, líderes empresariais, formadores de tendências e gestores de políticas públicas, sendo uma oportunidade estratégica para networking e parcerias comerciais.

Falando a esta coluna, Carlos Maia, vice-presidente do Grupo Termaco, destacou a importância do evento:

“A Intermodal South America é uma oportunidade única para compartilharmos nossas soluções de logística e para ampliarmos conexões com empresas de diversos setores. Estar presente nesse ambiente de inovação e troca de experiências fortalece nosso compromisso em oferecer serviços cada vez mais eficientes e modernos. Convidamos todos os profissionais do setor a visitarem nosso stand e conhecerem de perto nossas soluções.”