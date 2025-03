Locação de veículos é um negócio de R$ 52,9 bilhões

Em 2024, o setor de locação de veículos alcançou o faturamento bruto recorde de R$ 52,9 bilhões, que representou um crescimento de 17,8% em relação a 2023. O faturamento líquido chegou a R$ 46,2 bilhões no ano, já descontado o pagamento de R$ 6,7 bilhões em impostos diretos sobre a locação.

Os resultados, divulgados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a ABLA, estão entre os destaques do novo Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos – edição 2025, lançado ontem, terça-feira, em São Paulo.

A publicação revelou que as locadoras compraram 649.399 carros zero quilômetro, que significaram 26,1% de todos os automóveis e comerciais leves emplacados no Brasil em 2024. O investimento foi de R$ 68,8 bilhões e, somente em IPI e ICMS, essas compras geraram R$ 19,9 bilhões em impostos pagos pelas locadoras.

O VW Polo Track foi o modelo mais emplacado (64.972 unidades). As marcas VW e Fiat, juntas, somaram mais de 50% das aquisições das locadoras. A GM ocupou a terceira posição, com 14,8% de participação nas compras do setor ao longo de 2024.

Com as compras de 2024, o setor de locação de veículos fechou o ano com uma frota total de 1.617.286 automóveis e comerciais leves, um crescimento de frota de 3% em relação ao ano de 2023. Em média, os carros ficaram mais novos: a idade média da frota das locadoras caiu de 18,3 para 17,4 meses.

Sobre a destinação dos veículos locados, as empresas privadas e públicas, somadas aos clientes do carro por assinatura, responderam por 54% de participação. Já o aluguel de curto prazo, voltado principalmente para o turismo interno e para motoristas de aplicativos, respondeu por 46% da frota destinada pelas locadoras em 2024.

O setor registrou, ainda, crescimento de 19,2% no número de locadoras, com 31.487 empresas de aluguel de veículos ativas no país, já incluídas as 7.750 locadoras de outros meios de transporte, tais como motos, ônibus e caminhões. A abertura de novas empresas também se refletiu na geração de empregos, que avançou 7,5% no último ano, superando pela primeira vez a marca de 100 mil trabalhadores (105.637) registrados no segmento de aluguel de veículos do Brasil.

O segmento de veículos eletrificados se destacou: as locadoras terminaram 2024 com uma frota de 14.951 automóveis e comerciais leves eletrificados, crescimento de 77,4% na comparação com o ano anterior. Dessas 14.951 unidades eletrificadas das locadoras, 54,6% são de veículos híbridos.

Sobre as compras no ano, em 2024 as locadoras emplacaram 7.895 carros eletrificados 0 km, 108,5% a mais do que em 2023. Desse total de compras, 54,2% foram veículos híbridos.

As compras de motocicletas tiveram avanço muito significativo. Em 2024, foram 70.571 novas unidades emplacadas por empresas de locação, crescimento de 89,6% sobre os emplacamentos em 2023. A frota total de motos das locadoras chegou a 140.865 unidades, um crescimento de 81,4% na comparação com 2023.

Nos veículos pesados, em 2024 as locadoras emplacaram 13.414 caminhões – 31,4% de aumento sobre os emplacamentos feitos em 2023. O total de caminhões em nome de locadoras chegou a 50.920, um avanço de 19,2% na comparação com 2023.

Em relação aos ônibus e microônibus, as locadoras emplacaram 2.762 unidades em 2024 (aumento de 27,9% sobre o ano anterior). O total de ônibus e microônibus na frota das locadoras atingiu 8.819 unidades, com crescimento de 10,5% sobre 2023.