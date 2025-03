Brisanet ganha leilão reverso e levará 4G ao Maranhão

Boa notícia: a cearense Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste, ganhou o leilão reverso, promovido pela Entidade Administradora da Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD) em parceria com o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED) para implementar infraestrutura de rede 4G em 47 localidades remotas, distribuídas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste.

A maioria das localidades contempladas está no Maranhão, localizadas em com 28 municípios. A cobertura também chegará a cidades do Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Goiás e Mato Grosso do Sul.

“O acesso à internet é um motor de desenvolvimento para as comunidades. Este projeto vai além de uma expansão de rede, pois vai levará inclusão social, acesso ao conhecimento e geração de oportunidades para milhares de brasileiros”, como diz José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet.

O prazo de implantação do projeto é de 120 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso, prorrogável por até 30 dias. O valor total a ser recebido pela Brisanet neste segundo leilão reverso é de R$ 59,9 milhões. Esse valor será pago à Brisanet após a finalização da instalação das estações rádio-base (ERBs) nas localidades contempladas.