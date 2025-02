Transnordestina já negocia pré-contrato com a Dislub para transporte de produtos

A Transnordestina Logística S.A informou que já negocia a assinatura de um contrato de intenções com o Grupo Dislub Equador, para transporte de produtos. A afirmação é do diretor-presidente da Transnordestina, Tufi Daher, na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Parque de Tancagem da Dislub no Porto do Pecém, na manhã desta quarta-feira (19).

"Já começamos a conversar com eles (Dislub). A obra acaba em 2027, junto com a nossa. Então, vamos fazer primeiro um contrato de intenções e em seguida firmar um contrato para transportes dos produtos deles para a região toda de Pernambuco, Piauí, e do próprio Ceará".

"Em todo lugar do mundo quando você instala uma infraestrutura de qualidade, de performance altíssima, como vai ser a Transnordestina, é lógico que as empresas se animam a colocar nas proximidades da ferrovia, porque o frete é em torno de 30% mais barato do que o rodoviário. Isso muito nos alegra", disse Daher.

Como será o Parque de Tancagem

Com um investimento de R$ 430 milhões, sendo R$ 343 milhões financiados pelo Banco do Nordeste (BNB), o novo parque de tancagem terá uma capacidade inicial de armazenamento de 130 mil m³, com previsão de expansão para 220 mil m³.

O empreendimento irá movimentar gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e até petróleo bruto, caso haja demanda. Durante a fase de construção, serão gerados cerca de 500 empregos diretos, além de 100 vagas permanentes na operação do parque.

“Hoje, cerca de 40% dos produtos consumidos no Ceará chegam por outros modais, principalmente o rodoviário. Com o novo terminal no Pecém, o estado passará a ser atendido integralmente por navios de grande escala, ampliando a eficiência logística, com potencial ainda de atender os estados vizinhos pelo modal ferroviário”, destacou o CEO do Grupo Dislub Equador, Sérgio Lins.

A construção do parque de tancagem no Porto do Pecém faz parte da estratégia de expansão do Grupo Dislub Equador, consolidando sua presença no Nordeste e contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura energética da região. A previsão é que as obras sejam concluídas em agosto de 2027.