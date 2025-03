Os estudantes que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 poderão fazer o pedido entre os dias 14 e 25 de abril. O prazo também se aplica às justificativas de ausência para quem faltou nos dois dias de prova do Enem 2024, conforme o Edital nº 18/2025, publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (31).

O pedido de isenção deve ser feito pela Página do Participante, utilizando o login único do gov.br. Caso o candidato tenha esquecido a senha, será possível recuperá-la seguindo as orientações do próprio site.

Quem pode pedir a isenção da taxa?

O Ministério da Educação detalhou os critérios para a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Têm direito à gratuidade os candidatos que se encaixem em pelo menos um dos seguintes perfis:

Estar matriculado no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2025;

Ter concluído todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em instituição privada, desde que a renda familiar per capita seja de até um salário mínimo e meio;

Fazer parte de uma família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

Ser beneficiário do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Confira o cronograma do Enem 2025

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril;

14 a 25 de abril; Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 12 de maio;

12 de maio; Período de recursos: 12 a 16 de maio;

12 a 16 de maio; Resultado dos recursos: 22 de maio.

