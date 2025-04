Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi 12ª disputa do reality

A sister Vitória Strada se tornou a nova líder do BBB 25. Os participantes disputaram a 12ª Prova do Líder do reality show na noite desta quinta-feira (03), que exigiu tanto agilidade como boa memória dos competidores, além de um certo senso de moda. No cronograma da semana, o BBB contou com reinício do "Modo Turbo".

Nesta sexta-feira (04), acontece a Prova do Anjo, que é autoimune como na semana passada. Um dos emparedados será eliminado já no domingo (06). Maike, tendo ainda os poderes de líder, vetou Vinícius da prova como última decisão no posto.

Como foi a Prova do Líder do BBB 25

Primeiro os brothers foram sorteados em ordem numérica para realização da Prova do Líder, que consistia em montar peças de roupas conforme os três modelos que estavam expostos no campo de prova. Em closets individuais, os participantes poderiam sair e verificar se as montagens dos looks estavam corretas.

Quem fizesse a prova em menos tempo estava classificado para a próxima etapa. Detalhe: haviam à disposição tanto peças corretas como erradas, com a finalidade de confundir os competidores.

Quem avançou no primeiro grupo foi Joselma, já que tanto Guilherme como João Pedro foram eliminados na primeira etapa. Pela regra, quem apertasse o botão ao entender que concluiu a dinâmica, teria sua montagem de looks verificada pela produção, e ambos não fizeram as combinações corretas.

Na sequência, Vitória Strada se classificou primeiro, tendo sido mais rápida e montado os conjuntos corretamente. Daniele e João Gabriel foram eliminados em seguida.

Na terceira e última rodada da primeira fase, Maike se classificou para a fase final após Renata e Diego terem falhado nas suas finalizações dos conjuntos de roupas.

A última fase contou então com Joselma, Vitória e Maike. Vitória se saiu melhor na disputa, sagrou-se vencedora da prova, sendo esta a sua primeira liderança no programa.

Legenda: Vitória sagrou-se a nova líder no BBB 25, sendo esta a sua primeira liderança no programa Foto: Reprodução / TV Globo

Primeiro emparedado

Conforme foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, os participantes que ficaram em segundo e terceiro lugar teriam de decidir, na sexta-feira, em consenso, um brother/sister que já irá direto ao Paredão. Se não houver uma unanimidade, ambos estariam na berlinda automaticamente. Nesse sentido, Joselma e Maike terão que decidir parte da formação do novo paredão nesta sexta-feira (04)