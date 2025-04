Com Prova do Anjo e eliminação, veja cronograma do BBB 25 desta semana (04/04 a 06/04)

Com a semana no 'Modo Turbo', nessa quinta-feira (3) será realizada a Prova do Líder e Mira do Líder. Durante o programa ao vivo desta noite, Tadeu Schmidt compartilhou como será a dinâmica nos próximos dias.

QUINTA-FEIRA (3)

Uma pessoa será vetada da Prova do Líder. O novo líder vetará uma pessoa para a próxima prova do líder. Três serão colocadas na Mira do Líder.

SEXTA-FEIRA (4)

PROVA DO ANJO

FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO

Imunidade

• Anjo autoimune

Emparedados

• 1 emparedado pelo Líder

• 1 emparedado pelo segundo e terceiro colocados

da prova de hoje

• 1 mais votado pela casa

DOMINGO (6)

ELIMINAÇÃO

1 pessoa deixa o programa

