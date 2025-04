Depois de conversarem sobre a relação dos dois na cozinha do VIP, na noite desta quarta-feira (2), Maike flertou com Renata e reforçou o interesse na cearense: "Ela acha que eu estou zoando, velho. Há 80 dias. É uma brincadeira sem fim", disse o brother. Os dois estão no top 10 do Big Brother Brasil (BBB) 25.

"Eu parei, desisto. Única prova de resistência que vou desistir. Oitenta dias de prova, nem Moisés foi tão tentado assim", continuou o nadador.

Renata riu, mas alfinetou o amigo: "Não foram 80 dias, 30 dias estavam desfocados", ela disse. Maike negou e recalculou o tempo, afirmando que foram 21 dias de "desfoque".

Veja também Zoeira Quem saiu do BBB 25? Vilma é eliminada com 58,91% dos votos no 12º paredão

A brincadeira é porque, no início do confinamento, Maike se envolveu com Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa. A médica veterinária deixou o reality show no terceiro paredão.

>> Acesse nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias.