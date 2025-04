Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi a 18ª disputa do reality

João Pedro se tornou o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 25. Os participantes disputaram a 18ª Prova do Líder do reality show na noite desta terça-feira (15), que foi feita de maneira individual.

O BBB está seguindo em "Modo Turbo", a poucos dias da grande final, marcada para o dia 22 de abril. Após a eliminação de Joselma, a Prova do Líder e o Paredão de hoje, um dos brothers vai deixar a casa na quinta-feira (17).

Como foi a Prova do Líder do BBB 25

A prova dessa noite exigiu equilíbrio e boa mira, e aconteceu da seguinte forma. Erguido por um cabo, o jogador vai atingir 3 alturas diferentes ao longo da prova. A primeira parada aos 10m, a segunda aos 15m, a terceira aos 20m de altura.

A cada estágio, o jogador deverá arremessar um celular de pelúcia em direção ao cartão gigante posicionado no chão. Nesse cartão, existem diferentes valores de venda. Dependendo de onde o celular cair, o valor correspondente seria multiplicado por dois ou por três.

Diego quem começou a prova com peso três resultando numa pontuação de 280 reais após lançar os celulares. Renata veio em seguida, somando 380 reais. João Pedro foi o terceiro participante a realizar a prova, totalizando 525 reais com lançamentos certeiros.

Após a volta do intervalo, Guilherme foi o penúltimo a realizar a dinâmica, finalizando com 380 reais. Vitória encerrou a prova com 465 reais, confirmando a liderança de João Pedro no reality. Com o pior resultado na prova, Diego Hypólito foi direto para o Paredão.

Nova divisão da casa

O novo líder dividiu a casa entre VIP e Xepa, ao distribuir as pulseiras entre os confinados.

VIP: João Pedro e Renata.

Xepa: Vitória Strada, Diego Hypolito e Guilherme.

