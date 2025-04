Juliana Oliveira revela que era trancada no banheiro para não encontrar Otávio Mesquita

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa "The Noite", do SBT, falou publicamente, nesta terça-feira (15), sobre o processo que move contra Otávio Mesquita. Em vídeo nas redes sociais, a comunicadora revelou que era trancada no banheiro da emissora para não encontrar com apresentador durante as gravações do programa.

“Em não vim me pronunciar antes, porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada”, inicia Juliana. Ela cita que os ataques nas redes sociais se utilizaram de vídeos antigos com outros convidados do programa de Danilo Gentili, onde tudo era devidamente ensaiado e que fazia o papel de “fã histérica” nas esquetes.

A comediante cita que um dos materiais divulgados é com o cantor Luan Santana e um anterior com o próprio Otávio Mesquita, datado de 2015. “Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara: nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento”, diz Juliana.

'Era trancada no banheiro'

No pronunciamento, Juliana explica que na gravação, o combinado era que Otávio estaria de ponta cabeça, seria desvirado por Danilo Gentili e a própria Juliana, e que ela estava encarregada de retirar o equipamento de segurança dele. Ela afirma que durante os ensaios tudo ocorreu bem e conforme o programado, mas tudo foi diferente na entrevista em si.

A comediante afirma que sofreu "uma violência" naquele momento, pois foi agarrada à força durante a gravação oficial, o que está claro no vídeo, segundo ela. "O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, mas ele não parava", diz ela, e que tudo foi falado para a direção e Danilo Gentili.

Após o episódio, a produção do programa não convidou mais Mesquita ao programa, que passou então a invadir as gravações com os outros convidados, e que para preservar Juliana, ela pasou a ser trancada no banheiro “como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu, como e a criminosa fosse eu”, e que isso se repetiu inúmeras vezes.

A ex-assistente de palco afirma que só entendeu a gravidade do que passou quando Gentili defendeu Dani Calabresa durante o processo de assédio sexual que ela movia contra o humorista Marcius Melhem, e que o questionou sobre essa atitude pois um episódio de violência sexual aconteceu "debaixo do nariz dele". Foi a partir daí que foram barradas de vez as invasões de Otávio nas gravações do talk show.

Denúncia não foi para frente

No relato, Juliana conta que não queria denunciar Otávio por entender que ele iria acusá-la de querer seu dinheiro, mas ao seguir para o compliance do SBT, ela afirma que fez tudo o que precisou ser feito para seguir com os protocolos de sigilo para que a investigação pudesse prosseguir.

Com carreira em ascensão no canal, a humorista afirma que tudo mudou a partir da denúncia, como com o fim do programa que participava no período da manhã até a sua saída definitiva no ano passado, mas que até então aguardava novos direcionamentos da emissora enquanto contratada. “Uma coisa não tem nada haver com a outra”, diz ela sobre a resposta definitiva que recebeu do SBT sobre a sua denúncia.

“Eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram”, diz a comediante, que precisou acionar a justiça pois a empresa “não fez absolutamente nada” com relação ao assunto, e que essa é a sua situação atual. “Que a justiça seja feita”, finalizou.

