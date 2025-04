Ex-The Voice Kids, cantora Karen Silva morre aos 17 anos vítima de AVC

A cantora Karen Silva, que ganhou destaque nacional ao participar do programa "The Voice Kids", da TV Globo, em 2020, faleceu aos 17 anos, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.

A jovem estava internada no Hospital São João Batista há alguns dias. A morte da artista foi divulgada nesta quinta-feira (24), através da assessoria de imprensa.

De acordo com as informações publicadas, a causa da morte foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC) do tipo hemorrágico. Os detalhes sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgados.

Karen conquistou o público brasileiro ao integrar o time do cantor Carlinhos Brown na edição de 2020 do reality musical exibido pela TV Globo. Desde então, passou a construir sua carreira com dedicação e carisma.

No texto publicado nas redes da artista pela assessoria de imprensa, Karen é lembrada como uma jovem talentosa e inspiradora, cuja trajetória representou força, representatividade e alegria para muitas meninas negras.

“Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância. [...] Mais do que uma artista promissora, foi um símbolo de empoderamento. [...] Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar”, diz um trecho da nota.

