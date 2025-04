Fátima Bernardes voltará ao 'Encontro' em homenagem aos 60 anos da TV Globo; veja data

A comemoração dos 60 anos da TV Globo promete ser marcada por momentos memoráveis. O público já espera uma série de surpresas, e de acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a apresentadora Fátima Bernardes, de 62 anos, voltará ao palco do "Encontro".

Comandado atualmente pela colega Patricia Poeta, o programa recebe Fátima, que apresentou o "Encontro" por 10 anos, no dia 28 de abril, uma segunda-feira. A jornalista receberá um tributo durante a edição.

Fátima deixou o "Encontro" em 2022. Após a saída do programa, esteve à frente do "The Voice Brasil" e do "The Voice Kids". Em 2024, após 37 anos trabalhando na Globo, ela anunciou o encerramento de contrato.

Em seguida, foi a vez de experimentar a plataforma YouTube. Fátima criou um canal, onde hoje já acumula mais de 280 mil seguidores. Por lá, ela cobriu as Olimpíadas de Paris.

E ao que tudo indica, logo logo teremos um pouco mais Fátima na emissora que a destacou nacionalmente. Segundo portais de notícia, um novo projeto para a apresentadora já está a caminho e deve ser uma atração noturna com entrevistas e apresentações musicais.

A participação especial da mãe de trigêmeos no "Encontro" deve lembrar os melhores momentos de sua carreira na telinha. E a celebração dos 60 anos da TV Globo continua no programa matinal. Durante a mesma semana, Ana Maria Braga, Xuxa, Angélica e Simony também estão confirmadas no sofá de Patricia Poeta.