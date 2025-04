Duas apostas do Ceará acertam quina da Mega-Sena e faturam R$ 48,3 mil cada

Duas apostas do Ceará acertaram a quina da Mega-Sena concurso 2857, na noite dessa terça-feira (29), e faturaram R$ 48.309,97 cada. Já o prêmio principal, estimado em R$ 8 milhões, acumulou e deverá pagar R$ 11 milhões no próximo jogo, previsto para acontecer no sábado (3).

Os sortudos realizaram os jogos presencialmente em Fortaleza e em Russas. Segundo os dados da Caixa Econômica Federal, cada um investiu R$ 5 no jogo simples, que permite indicar seis números, e acertou cinco deles, tendo um lucro superior a 9.661%.

Além deles, 35 apostadores também acertaram a quina da Mega-Sena e receberam o mesmo valor.

Os números sorteados no concurso 2857 foram: 02 - 18 - 28 - 38 - 41- 50.

Tradicionalmente, a Mega-Sena tem três sorteios semanais (às terças, quintas e sábados), mas, nesta semana, não haverá sorteio na quinta-feira (1º) devido ao feriado pelo Dia do Trabalho.

Como jogar na Mega-Sena

Interessados em participar devem registrar suas apostas até as 19h do dia do sorteio — ou seja, com no mínimo uma hora de antecedência. Os jogos podem ser feitos em qualquer lotérica credenciada, pelo site da Caixa ou através do aplicativo do banco.

A aposta simples, com a escolha de seis dezenas, custa R$ 5. Para quem opta por apostar online, é necessário gastar pelo menos R$ 30 — valor que pode incluir uma ou mais apostas.

Já para quem deseja aumentar as chances marcando sete números, o valor da aposta sobe para R$ 35.

Quais as chances de ganhar?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.