Itaú fora do ar? Clientes relatam instabilidade no banco nesta quinta-feira (19)
Os principais problemas são para transferências normais e via Pix.
Clientes do Itaú relatam instabilidade no banco nesta quinta-feira (19). Os principais problemas são em transferências via Pix. Muitos também não conseguem fazer login no sistema.
O pico de reclamações, segundo o DownDetector, que monitora interrupções em serviços online, foi às 9h52, com 543 reclamações registradas.
Banco reconhece instabilidade
Nas redes sociais, várias pessoas reclamam do problema. Para algumas delas, o banco respondeu que estava ciente da falha e que um "time responsável" estava "cuidando de tudo para realizar os ajustes necessários".
O Diário do Nordeste entrou em contato com a instituição financeira para tratar do assunto e aguarda retorno para atualização desta matéria.