Casa de aposta KTO patrocina transmissão da Copa do Mundo na Cazé TV

A empresa é uma das onze patrocinadoras oficiais do evento.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: A KTO é parceira da CazéTV desde 2025.
Foto: divulgação

A casa de aposta KTO foi confirmada como uma das patrocinadoras oficiais das transmissões da Copa do Mundo de 2026 na CazéTV, que exibirá todas as 104 partidas do torneio no Youtube. Ao todo, serão 11 patrocinadores oficiais da transmissão.

Para o diretor de marca e comunicação da KTO, Andreas Müller, a presença da casa de aposta na Copa do Mundo representa mais que um investimento em visibilidade, sendo uma forma de fortalecer a relação da marca com o público esportivo.

“Estamos falando da maior Copa do Mundo da história, e a CazéTV vai transmitir tudo. Queremos colocar a KTO ao lado dos torcedores durante essa maratona de jogos, oferecendo produtos que tornem a experiência mais envolvente e acessível”, afirmou Müller.

O diretor também destaca que o evento representa um marco para o amadurecimento da cultura de apostas esportivas no Brasil, ressaltando a importância da atuação responsável.

“Quando uma casa de aposta licenciada participa de um evento dessa magnitude, ela ajuda a mostrar que o mercado é confiável e seguro, dentro das regras e com foco no jogo responsável.”

Parceria consolidada

O início da parceria da KTO com a CazéTV ocorreu em 2025, com as transmissões do Campeonato Paulista e com o Mundial de Clubes, torneio que ficou apenas atrás do Brasileirão e da Premier League em volume de apostas no Brasil.

A KTO foi uma das primeiras casas de aposta a operar legalmente sob a nova regulamentação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que está em vigor desde janeiro de 2025.

Nova experiência

A CazéTV, comandada pelo comunicador Casimiro Miguel, tem como meta redefinir a experiência de assistir à Copa do Mundo. Em parceria com o YouTube, o canal reunirá um time de narradores, comentaristas, influenciadores e ex-jogadores, mantendo o estilo leve e interativo que marcou as coberturas anteriores.

Além das transmissões digitais, o projeto inclui a Casa CazéTV, espaço físico que permitirá ao público acompanhar os jogos em tempo real com shows e ativações de marcas em São Paulo e Rio de Janeiro. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a TM1 Brand Experience, projeta reunir até 10 mil pessoas por jogo, alcançando 200 mil espectadores presenciais durante o torneio.

O plano comercial do evento movimenta cifras expressivas: as cotas de patrocínio da CazéTV e do YouTube somaram cerca de R$ 2 bilhões, com onze marcas integrando o grupo de patrocinadores oficiais, como Ambev, Coca-Cola, Itaú, Mercado Livre e a casa de aposta KTO.

Brasil na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O segundo jogo será em 19 de junho, diante do Haiti, na Filadélfia, e o encerramento da fase de grupos ocorre no dia 24 de junho, contra a Escócia, em Miami.

Caso avance, o Brasil poderá enfrentar seleções como Holanda, Japão ou Tunísia na fase seguinte. O torneio se estenderá até 19 de julho, data marcada para a final no mesmo estádio que receberá a estreia brasileira.

Uso da KTO é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. KTO: portaria: SPA/MF n.º 2.093 de 30 de dezembro de 2024 

