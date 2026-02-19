Diário do Nordeste
BTG pactual anuncia aquisição de 48% de fintech cearense; conheça empresa

A fintech já movimentou R$ 19 bilhões em crédito.

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Sede do banco BTG Pactual.
Legenda: BTG Pactual anunciou compra de 48% da fintech meutudo.
Foto: Divulgação/BTG Pactual.

O BTG Pactual anunciou, na semana passada, a conclusão da aquisição de 48% da plataforma meutudo, criada em Fortaleza. O acordo ainda deve passar por aprovação dos órgãos reguladores. Os detalhes da transação não foram divulgados.

Fundada em 2017, a meutudo é uma fintech de acesso a crédito consignado, com foco em atendimento 100% digital. A sede da startup está no bairro Meireles, em Fortaleza, segundo o site da empresa. 

A parceria entre as instituições foi construída ao longo dos últimos anos. Segundo a nota divulgada pelo banco, mais de 80% dos recursos utilizados na criação da fintech são do BTG.

O CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, destacou em nota que a meutudo conseguiu construir uma plataforma digital de crédito extremamente eficiente, com qualidade, velocidade e competitividade.

“Essa transação, sujeita às aprovações regulatórias, reforça nossa estratégia de expansão no varejo e amplia nossa capacidade de oferecer crédito acessível, responsável e de alta qualidade para milhões de consumidores”, disse.

A nota à imprensa aponta que a fintech foca em oferecer crédito com taxas competitivas e uma jornada 100% digital, simples e intuitiva. 

“A plataforma é integralmente proprietária, sem uso de intermediários, sustentada por tecnologia própria e modelos sofisticados de decisão”, aponta.

PLATAFORMA JÁ MOVIMENTOU R$ 19 BILHÕES EM CRÉDITO

Com menos de dez anos de operação, a meutudo já movimentou R$ 19 bilhões em crédito e atende mais de 19 milhões de clientes em todo o Brasil.

A maioria do montante movimentado foi originada na modalidade novo consignado privado, voltada para trabalhadores do setor privado. A empresa foi criada por Márcio Feitoza, Marcelo Feitoza e Felipe Oquendo. 

A startup foi ganhando escala a partir da participação em programas de aceleração. Uma das ações foi da Plug and Play, que já realizou aceleração do PayPal, Rappi, DropBox e outras gigantes da tecnologia.

A fintech também participou dos programas BoostLab e Endeavor Outliers e recebeu investimento da Goldman Sachs's. 

Com o desenvolvimento, a meutudo apostou na oferta de novos produtos financeiros. Em setembro de 2024, a plataforma adquiriu a Parati Financeira, também conhecida pela movimentação de grandes volumes de empréstimo consignado. 

A plataforma oferece empréstimo consignado CLT, antecipação de saque-aniversário, seguro renda FGTS, empréstimo BPC/LOAS, pix parcelado, entre outros produtos.

