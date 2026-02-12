Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Novas regras para o vale-alimentação e refeição entram em vigor; veja quais

Decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado.

Escrito por
e
(Atualizado às 09:08)
Negócios
Pessoa realizando pagamento com cartão no terminal de ponto de venda (POS) em ambiente de loja ou restaurante, foco na máquina de cartão e na mão do cliente.
Legenda: Essas mudanças têm como objetivo ampliar a transparência, a concorrência e a integridade no setor.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

As regras do sistema de vale-alimentação e vale-refeição passaram por uma alteração nesta semana. As novas diretrizes seguem a versão atualizada do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro do ano passado.

Desde a última terça-feira (10), a taxa de desconto (MDR) cobrada dos supermercados e restaurantes, pelas operadoras, não pode ultrapassar 3,6%. Já a tarifa de intercâmbio teve o teto definido em 2%, sendo vedada qualquer cobrança adicional.

Veja também

teaser image
Negócios

TCU restringe acesso a documentos do Caso Banco Master e acirra tensão com Banco Central

teaser image
Negócios

Novas regras do abono salarial deixam 8,2 mil trabalhadores sem benefício no Ceará; veja o que muda

Outra mudança envolve os prazos dos pagamentos. Agora, as empresas devem repassar o dinheiro aos estabelecimentos em até 15 dias após a transação. Até então, o prazo de 30 dias.

É importante salientar que o valor do benefício não muda, e o uso continua restrito à compra de alimentos.

O decreto também impõe proibições de práticas comerciais abusivas, como deságios, descontos, benefícios indiretos, prazos incompatíveis com repasses pré-pagos e vantagens financeiras não relacionadas à alimentação.

Para o governo, essas mudanças visam ampliar a transparência, a concorrência e a integridade no setor.

Próximas mudanças

A partir do dia 10 de maio, o cartão deixará de ficar restrito a uma operadora. Isso significa que o benefício poderá ser aceito em diferentes maquininhas e estabelecimento, independente da empresa emissora ou da bandeira.

As chamadas redes fechadas - situação em que o vale-alimentação ou o vale-refeição só pode ser usado em estabelecimentos credenciados por uma única operadora - também passaram por redefinições.

Essas redes continuam permitidas apenas para operadoras que atendam até 500 mil trabalhadores. Acima desse limite, o sistema deverá ser aberto em até 180 dias.

O texto também define o fim de vantagens financeiras entre empregadores e operadoras, como devolução de parte do valor pago, bonificações e descontos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Pessoa realizando pagamento com cartão no terminal de ponto de venda (POS) em ambiente de loja ou restaurante, foco na máquina de cartão e na mão do cliente.
Negócios

Novas regras para o vale-alimentação e refeição entram em vigor; veja quais

Decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado.

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Mão de uma pessoa preenchendo bilhetes da Mega Sena com uma caneta, com outros volantes espalhados ao fundo.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 55 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta quinta (12) e como jogar.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Mato-grossenses plantam 3 mil hectares de soja na Chapada do Araripe

Na região, o solo é bom, o clima é ótimo e a pluviometria é excelente: varia de 700 mm a 1.000 mm. Uma benção!

Egídio Serpa
12 de Fevereiro de 2026
Mãos de uma pessoa contando cédulas de dinheiro em reais.
Negócios

Novas regras do abono salarial deixam 8,2 mil trabalhadores sem benefício no Ceará; veja o que muda

Limite de renda para acesso ao benefício deixa de acompanhar os reajustes do salário mínimo e passa a ser corrigido apenas pela inflação.

Gabriela Custódio
12 de Fevereiro de 2026
Foto do Ministro do TCU, Jhonatan de Jesus.
Negócios

TCU restringe acesso a documentos do Caso Banco Master e acirra tensão com Banco Central

Mudança no nível de sigilo determinada pelo relator do processo limita acesso do BC às investigações.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2924 de hoje, quarta-feira, 11/02; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2924 de hoje, quarta-feira, 11/02; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2924 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão.

A. Seraphim
11 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3611, desta quarta-feira (11/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3611, desta quarta-feira (11/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
11 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2887 – Sorteio de quarta-feira, 11/02; Prêmio de R$ 2,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2887 – Sorteio de quarta-feira, 11/02; Prêmio de R$ 2,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2887 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
11 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6041, desta quarta-feira (11/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6041, desta quarta-feira (11/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
11 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 810 - Sorteio de quarta-feira, 11/02; Prêmio de R$ 2,0 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 810 - Sorteio de quarta-feira, 11/02; Prêmio de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 810 em 11/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
11 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6951, desta quarta-feira (11/02); prêmio é de R$ 16,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6951, desta quarta-feira (11/02); prêmio é de R$ 16,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
11 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 328 de hoje 11/02; prêmio é de R$ 23,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 328 de hoje 11/02; prêmio é de R$ 23,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
11 de Fevereiro de 2026
Imagem de avião da ITA voando.
Igor Pires

Quem são as duas companhias europeias que negociam novos voos para o Ceará

Igor Pires
11 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra funcionários da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet abre 26 vagas de emprego no Ceará

Do total de vagas ofertadas, 20 estão abertas em Fortaleza, cinco no Eusébio, e uma em Maracanaú

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Energia: leilões frustram térmicas e aumentam chance das baterias

Valores estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia ficam abaixo das expectativas e sinalizam atratividade do armazenamento em baterias

Egídio Serpa
11 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

BNB publicará amanhã seu balanço de 2025. Expectativa é boa.

Na boleia desse evento, o banco anuncia que financiará pecuaristas cearenses para o exame preventivo dos seus rebanhos contra a brucelose

Egídio Serpa
11 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma cartela de apostas da sorte com números e um bolígrafo, voltada para a palavra-chave 'milionária', destacando uma estratégia de apostas e entretenimento.
Negócios

Com +Milionária pagando R$ 23 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta-feira (11).

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Projeto São Francisco dobrará a vazão das águas para o Ceará

Governo cearense pediu 10 metros cúbicos por segundo. SRH informa que autorização poderá sair nos próximos dias

Egídio Serpa
11 de Fevereiro de 2026
Prédio de seis pavimentos, incluindo subssolo, na esquina das ruas Leonardo Mota e Maria Tomásia, no bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Prédio de R$ 11,1 milhões em Fortaleza é o mais caro do País em leilão dos Correios

Edifício foi inaugurado na década de 1980 e preço do metro quadrado gira em torno de R$ 5,3 mil.

Paloma Vargas
11 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra uma mão de um homem branco segurando uma tesoura. Ao fundo, ilustração representativa de pessoas.
Delania Santos

Como saber se serei demitido? Veja 5 sinais e como evitar a demissão

Delania Santos
11 de Fevereiro de 2026
Mão passando cartão de crédito em maquineta
Victor Ximenes

Consumo no Ceará cresce quase 20% em janeiro, aponta Itaú

Victor Ximenes
11 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6950, desta terça-feira (10/02); prêmio é de R$ 15,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6950, desta terça-feira (10/02); prêmio é de R$ 15,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
10 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2971 desta terça-feira (10/02); prêmio é de R$ 47,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2971 desta terça-feira (10/02); prêmio é de R$ 47,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
10 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3610, desta terça-feira (10/02); prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3610, desta terça-feira (10/02); prêmio é de R$ 7,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
10 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2354 de hoje, 10/02; prêmio é de R$ 5,6 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2354 de hoje, 10/02; prêmio é de R$ 5,6 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
10 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1175 de hoje, 10/02; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1175 de hoje, 10/02; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
10 de Fevereiro de 2026
Cade
Victor Ximenes

Aquisição da Unifametro é concluída após aval do Cade

Victor Ximenes
10 de Fevereiro de 2026
Foto de consumidor fazendo compras em supermercado de Fortaleza.
Negócios

Ceará tem custo de vida de R$ 2.540, o quarto menor do Brasil

Gastos com moradia e alimentação lideram as maiores despesas no orçamento das famílias.

Mariana Lemos
10 de Fevereiro de 2026
Gerdau.
Papo Carreira

Gerdau abre inscrição para programa de estágio; veja vagas

Oportunidades contemplam áreas administrativas, comerciais e de logística da empresa.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Em 3 anos, Adagri revolucionou a defesa da agropecuária do Ceará

A agência fez um gol de placa: obteve para o estado a certificação de zona livre da febre aftosa sem vacinação

Egídio Serpa
10 de Fevereiro de 2026